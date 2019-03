Un dels trons de ferro de 'Joc de trons' està amagat a Espanya

Fa només una setmana la cadena HBO va anunciar que posava en marxa un concurs per als fanàtics de 'Joc de trons'. El canal ha convidat els espectadors a localitzar sis trons de ferro –rèpliques de mida real del símbol de la sèrie– que han amagat en diferents parts del món. Un, segons es va saber aquest cap de setmana, és a la localitat d'Atienza, a Guadalajara.

Un cop descobert el secret, nombrosos seguidors han anat a la zona per fer-se una foto amb el tron, l'únic 'premi' que es pot aconseguir participant en el concurs, ja que la HBO no té prevista cap altra recompensa per a aquells que localitzin el desitjat tron. De fet, l'Ajuntament d'Atienza ha anunciat a través de les xarxes socials que el tron continuarà a la població fins al 2 d'abril i que tothom qui vulgui el pot visitar i imitar Cersei Lannister o qualsevol dels seus personatges preferits de 'Joc de trons'.

El famoso trono de hierro está en Atienza. Podéis venir a fotografiaros en él hasta el próximo 2 de abril. Si lo hacéis, podéis subir la foto a vuestro Twitter con el hashtag #AtienzaPorElTrono. Entre todos los que subáis una foto con el hashtag, sortearemos dos lotes de regalos. pic.twitter.com/5HlxbtpgFA — Ayto de Atienza (@AytoAtienza) 23 de març de 2019

La HBO ha escollit Guadalajara perquè va ser escenari d'un dels passatges clau de la saga fantàstica, el de la Torre de l'Alegria, el castell on es refugien Rhaegar Targaryen i Lyanna Stark després de casar-se en secret. En aquella ocasió, els responsables de la sèrie van escollir el castell de Zafra per representar la Torre de l'Alegria. Ara, però, han preferit col·locar el tron de ferro al costat del castell d'Atienza, un altre dels símbols de la província.

Per llançar el concurs, la HBO ha creat una pàgina web – 'For the throne' – en la qual va penjant vídeos en 360 graus en els quals es poden veure els entorns on es troben cadascun dels trons amagats. De fet, la cadena ha anat alliberant els vídeos d'un en un, sempre després que fos localitzat un dels trons. Fins ara han sigut localitzats quatre dels sis trons que té previst amagar la cadena.

El primer dels trons va aparèixer al frondós bosc de Puzzlewood, a Anglaterra, mentre que el segon va canviar el verd pel blanc de la tundra nevada de Björkliden, a Suècia. Per al tercer, anomenat 'El tron de Valyria', van escollir la localitat brasilera de Beberibe, coneguda per les seves formacions rocoses.