Si tu em graves a mi, jo et gravo a tu

Aurigny és una companyia aèria regional que enllaça diversos aeroports de la Gran Bretanya, França i les illes del canal de la Mànega amb una petita flota d’onze avions. Segons el New York Times, també es la primera companyia que ha equipat tots els seus assistents de vol amb càmeres personals que porten a la solapa de la jaqueta per enregistrar possibles incidents amb passatgers i disposar d’imatges que serveixin de prova en la investigació posterior. Els vídeos s’envien xifrats al servidor, on es guarden sense possibilitat de manipulació per si mai cal analitzar-los.

Els dispositius estan fabricats per l’empresa Edesix, que fins ara els proporcionava sobretot a cossos de seguretat, vigilants de presons i personal d’emergències i ara està ampliant mercat a tota mena d’empreses amb empleats que atenen un públic cada cop més maleducat i violent. Els tripulants de cabina dels avions es queixen especialment de la conducta de clients que no només els agredeixen verbalment per queixar-se de problemes que ells no poden solucionar, sinó que sovint treuen el telèfon per gravar vídeos que després pengen a les xarxes socials. Alguns tripulants fa temps que es vengen dels clients més impresentables penjant-ne fotos al grup Passenger Shaming de Facebook. Si a partir d’ara l’empresa els equipa amb una càmera, tindran un instrument corporatiu per fer-ho.

Aquesta mena de càmeres haurien sigut útils en l’incident de fa uns dies en un vol de Vueling entre Barcelona i Maó, en què dues passatgeres van ser expulsades per adreçar-se en català a una hostessa. La companyia s’ha limitat a dir que ho investigarà, però alguns internautes ja han reaccionat assegurant a Twitter que van ser les viatgeres les que es van passar amb l’empleada. Ara bé, resulta que el text és idèntic en la majoria d’aquests tuits i que els seus autors són usuaris de nova creació, cosa que fa pensar en una campanya organitzada per desacreditar els catalanoparlants com a violents. Qualsevol ocasió és bona per escampar una mica de fake news.