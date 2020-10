TV3 es llança a les xarxes

TV3 comença a plantar aquest dilluns “la llavor” del que espera que s’acabi convertint en “una graella digital estable”, alternativa als continguts de l’antena convencional. Així és com defineix Cristian Trepat, cap d’entreteniment i culturals de la televisió pública, l’arribada dels cinc formats que la cadena estrenarà al llarg de les pròximes setmanes a través de les xarxes: quatre d’aquests espais (incloent-hi la segona temporada de Bricoheroes) veuran la llum aquest mateix mes i el cinquè arrencarà a principis del 2021.

Tots els programes estaran disponibles al servei 3alacarta, però els seus continguts es distribuiran primer a través de plataformes com TikTok, Instagram, Twitter i YouTube. El director de mitjans digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Saül Gordillo, aplaudeix la “declaració de principis” que suposa aquesta “aposta ferma” de TV3 pels continguts exclusivament digitals, que l’han d’ajudar a “conquerir noves audiències que no miren la televisió lineal”. “Tenim l’obligació que aquest públic que està tot el dia a TikTok vegi que hi ha bons continguts en català”, remarca.

“El model de televisió que coneixem s’està morint –adverteix el director de TV3, Vicent Sanchis–. Un dia ens despertarem i veurem que el que hem estat fent els últims cinquanta anys ja no funciona. Per això estem fent això”. De totes maneres, Sanchis reconeix que la seva intenció és que molts d’aquests programes puguin tenir una segona vida a la graella de TV3. Ja hi tenen garantit un espai Bricoheroes (com en la primera temporada) i La comunitat, i el director assegura que li agradaria que també hi fes el salt Jugada mestra. En canvi, per les característiques dels formats és difícil que Mood Z i Cover es puguin emetre per televisió. Amb tot, l’adjunta a la direcció de mitjans digitals, Geni de Vilar, deixa clar que l’àmbit digital no és una “finestra secundària” on es poden provar formats abans de decidir si mereixen un lloc a TV3, sinó que aquests programes s’han pensat específicament per a les xarxes.

Amb l’excepció de Bricoheroes, que ja existia, els nous formats digitals han tirat endavant gràcies als sis milions d’euros que el departament de Cultura va aportar a la Corporació, i que en total permetran finançar 34 projectes.

Les noves propostes digitals de TV3

‘Mood Z’

651x366 Marina Vallejo és una de les presentadores de 'Mood Z' Marina Vallejo és una de les presentadores de 'Mood Z'

El primer programa que veurà la llum és Mood Z, un contenidor de continguts orientats als espectadors de la generació Z i creats també per joves. “Hem dissenyat una fàbrica de continguts amb la intenció d’arribar al públic que ha abandonat la televisió lineal i amb el repte de crear una comunitat de joves”, explica el seu director, Marc Gabernet. L’espai compta amb un equip de catorze presentadors que es faran càrrec d'unes quantes seccions: des d’un espai de denúncia d’actituds masclistes i xenòfobes fins a un consultori sexual, passant per recomanacions literàries, concursos de carrer i entrevistes a joves creadors. Cada dia es publicaran dues píndoles breus.

On s’emet: Instagram, TikTok, Twitter, YouTube i 3alacarta

Quan s’emet: cada dia, de dilluns a diumenge, a partir d'aquest dilluns

‘La comunitat’

651x651 Bibiana Ballbè presenta 'La comunitat' Bibiana Ballbè presenta 'La comunitat'

Bibiana Ballbè torna a TV3, després de tres anys d’absència, per presentar La comunitat, un programa que “neix de la idea de cocreació i col·laboració” i que pretén “reflexionar sobre temes universals” com l’amor, els diners i les primeres vegades, comptant amb la participació de tothom. Segons Ballbè, la base del programa és el convenciment que “tothom té talent i és creatiu”. “Volem que, partint d’aquests grans temes, la gent participi en el programa en el format que consideri que reflecteix millor el seu talent: un àudio, un dibuix, una recepta, un monòleg. Deixa anar el teu talent, la teva creativitat, i ajuda a cocrear el programa!”, diu la presentadora. Les aportacions de l’audiència es complementaran amb els punts de vista d’experts i de testimonis.

On s’emet: YouTube i 3alacarta

Quan s’emet: els dimecres a les 22 h, a partir d’aquesta setmana

‘Cover’

651x366 Miki Núñez, presentador de 'Cover' / MICHAEL CAMPANELLA / GETTY Miki Núñez, presentador de 'Cover' / MICHAEL CAMPANELLA / GETTY

El cantant Miki Núñez és el mestre de cerimònies de Cover, un concurs de talents obert a tothom i que durant sis setmanes buscarà la millor versió d’una cançó d’Els Pets, Búhos, Els Amics de les Arts, Suu i Nil Moliner. Per participar-hi caldrà gravar un cover d’un tema d’un d’aquests artistes i penjar-lo a les xarxes. Un jurat format per Elena Gadel, Marc Bala i Manu Guix farà una primera tria de cinc versions de cada grup. Després, cada artista escollirà la millor d’aquestes cinc, que passarà a la final. L’última paraula la tindran els espectadors, que decidiran quin dels cinc covers finalistes mereix el premi de 10.000 euros.

On s’emet: YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok i 3alacarta

Quan s’emet: cada dia, de dilluns a divendres, a partir del 19 d’octubre

‘Bricoheroes’

651x366 Peyu a 'Bricoheroes' / CCMA Peyu a 'Bricoheroes' / CCMA

Peyu i Jair Domínguez tornen a parodiar els programes de bricolatge en la segona temporada de Bricoheroes, que fa evolucionar el format: “Hem pogut entrar més en el món del personatge del Jair i el meu. Es veuen tensions en la relació i descobrim un espai nou, la casa del Jair, que recorda una mica el pis d’ Els joves”, explica Peyu. Els nous capítols seran més llargs, d’uns vint minuts, i comptaran amb cameos de personatges com Barragán, Albert Om i Christian Pielhoff. El programa estrenarà un himne compost pel grup Obeses.

On s’emet: YouTube i 3alacarta

Quan s’emet: diumenges a les 22 h, a partir del 25 d’octubre

‘Jugada mestra’

651x366 Charlie Pee i Carles Sànchez Verdú conduiran 'Jugada mestra' / CCMA Charlie Pee i Carles Sànchez Verdú conduiran 'Jugada mestra' / CCMA

El guionista Carles Sànchez Verdú dirigirà Jugada mestra, un “laboratori de comèdia” que, segons diu, vol “obrir una finestra” a “la nova escena emergent de la comèdia feta en català, que està vivint un moment molt dolç”. “El programa té la intenció d’acostar als mitjans aquest moviment una mica clandestí que hi ha a les sales i a les xarxes, i fer-lo multimèdia”, diu Sànchez, que presentarà el programa juntament amb Charlie Pee. L'espai, que també es podrà escoltar en forma de podcast, vol arribar a un públic que “no mira la televisió” i s’inspirarà en “formats anglosaxons”: “Serà un xou d’humor amb públic i amb un univers una mica gamberro”, diu el director.

On s’emet: YouTube, 3alacarta, Twitter, Alexa, Google Assistant, Spotify i iVoox

Quan s’emet: els dijous, a les 23 h, a partir del 14 de gener