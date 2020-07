TV3 lidera el juny amb el marge més estret des del setembre

TV3 està a punt de complir tres anys com a líder d'audiència a Catalunya. Va recuperar la primera plaça l'agost del 2017 i des de llavors no ha baixat mai del primer graó del podi. Al juny s'hi ha mantingut, amb un avantatge de 2,2 punts sobre la seva màxima rival, Telecinco, un marge encara prou ampli però que és el més ajustat des del setembre.

TV3

Baixa fins al 13,8%, la segona pitjor dada del curs

TV3 ha aconseguit al juny un 13,8% de quota de pantalla, la qual cosa representa un descens de set dècimes respecte als dos mesos anteriors i de 2,5 punts en comparació amb el març. Aquest resultat és, de fet, el segon més baix de la temporada, només per davant del 13,4% del setembre. També s'ha reduït notablement l'avantatge del canal públic sobre Telecinco, que és la seva màxima rival: al març va arribar a distanciar-se'n 5,7 punts, però aquest marge s'ha anat empetitint fins a quedar-se ara en només 2,2 punts. L'únic moment d'aquesta temporada en què la diferència va ser més estreta va ser també al setembre, quan TV3 es va imposar per 1,4 punts.

De totes maneres, diversos indicadors certifiquen que la pública catalana gaudeix encara d'una posició de domini: ha sigut el canal més vist en 26 dels 30 dies del mes i el rànquing de programes l'ha encapçalat sempre un Telenotícies. A més, de les 15 emissions més vistes durant el juny, 14 corresponen a TV3. Des del punt de vista qualitatiu, la cadena pública es manté com la més ben valorada, amb un 8,5 segons el panel de GfK, i els seus informatius obtenen la millor dada de la història, un 8,7, i també encapçalen la classificació.

Un cop més, la nota negativa la posen als canals temàtics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). L'Esport3, que venia de caure a un mínim històric del 0,1%, puja ara fins al 0,2%, però segueix sent el canal en obert d'àmbit no local menys vist a Catalunya. Mentrestant, el Super3/33 aconsegueix abandonar també el 0,5% dels últims tres mesos, que era el pitjor registre de la seva història, però es queda en un 0,6%.

I, pel que fa al 3/24, que solia maquillar aquestes dades, tampoc no ha fet un bon paper: ha perdut tres dècimes respecte al maig (i un punt i mig en comparació amb el març) i baixa fins a l'1,1%, el pitjor registre des del juny del 2014. Tot plegat deixa el conjunt de la CCMA en un 15,7%, la dada més baixa de la temporada.

Canals privats espanyols

Antena 3 retalla distàncies però segueix molt lluny del segon lloc

Telecinco ha tancat el juny amb una petita baixada (de l'11,8% a l'11,6%), però tot i així obté la segona millor dada de l'any i segueix més a prop de la primera plaça (2,2 punts) que de la tercera (3,1). I això que Antena 3 ha experimentat un creixement notable durant els últims 30 dies, que l'ha fet passar del 7,9% (el seu mínim històric a Catalunya) a un 8,5%. Per la seva banda, La Sexta se situa en el 6,9%, tres dècimes per sota dels últims dos mesos, i comparteix el quart lloc amb La 1. També baixa tres dècimes Cuatro, que amb un 4,8% iguala el seu pitjor registre del 2020. Sumant-hi també els canals temàtics, el grup Mediaset obté un 25,9% de share mensual i s'imposa còmodament a Atresmedia, que es queda en el 23,7%.

TVE

La 1 baixa una mica però atrapa La Sexta

Tot i perdre dues dècimes (del 7,1% al 6,9%), La 1 aconsegueix acabar el juny en la quarta posició del rànquing de canals més vistos a Catalunya. Ho fa, això sí, empatada amb La Sexta, que fa només tres mesos la superava per un punt. És el primer cop des del gener que la cadena pública estatal assoleix el quart lloc. En aquella ocasió, a més, ho va fer en solitari, un fet que no s'ha donat cap altra vegada durant l'últim any i mig. En global, els canals de TVE han obtingut al juny un 11,7%.

8TV

Petit descens del canal de Godó, que no assoleix l'1%

Després de sis mesos estancat en el 0,9%, 8TV ha perdut una dècima al juny, de manera que es queda en el 0,8% i s'allunya de la barrera de l'1%, que va assolir per últim cop el novembre del 2018. Aquest resultat i el de la CCMA deixen la quota del català al 16,5%.

Resultats a Espanya

Telecinco allarga el seu regnat tot i un mínim descens

Telecinco ha perdut una dècima, però el seu 15,4% és més que suficient per allargar un lideratge que ja fa 22 mesos que dura i que a més s'estén a tots els dies del mes, totes les franges horàries, tot els grups d'edat a partir dels 13 anys i tot el territori de l'Estat excepte Catalunya. A més, la distància sobre la segona classificada, Antena 3, és de més de 4 punts: el canal d'Atresmedia ha obtingut un 11,2%, tot i que és l'únic canal generalista que creix, en concret dues dècimes. La 1 s'ha deixat 0,2 punts i obté un 8,9%, La Sexta cau fins al 6,9% (set dècimes menys que al maig) i Cuatro perd sis dècimes i fa el mínim de la temporada, amb un 5,2%.