TV3 produirà tres nous formats culturals

TV3 començarà a produir aquest mateix any tres nous programes de temàtica cultural, amb la previsió que s'estrenin al llarg del 2021. Es tracta de les tres propostes que van ser seleccionades d'entre la cinquantena de projectes que es van presentar a la convocatòria de nous formats culturals que van posar en marxa conjuntament la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICEC), amb l'objectiu de "buscar nous talents i formats originals i innovadors".

Els tres programes escollits són Celebrem, un espai d'entreteniment de temàtica cultural que TV3 produirà conjuntament amb Can Calma; A2Veus, un talent show musical que comptarà amb la col·laboració de la productora Incís Films, i CTRL, un documagazín sobre cultura digital creat per E25 Contents. Segons la CCMA, la selecció l'ha fet una comissió paritària formada per representants de la Corporació i de l'ICEC, que ha tingut en compte que els formats estiguessin orientats a "fomentar els hàbits de consum cultural" i, alhora, que fossin programes destinats a un públic ampli, que les productores no fossin gaire grans però tinguessin capacitat de produir un format destinat a un canal generalista com TV3, i que s'ajustessin al pressupost de la convocatòria. Les dues institucions convocants havien destinat a aquesta primera crida un pressupost global de mig milió d'euros, i tenen previst obrir dues convocatòries més, els anys 2021 i 2022, que sumaran, entre totes dues, 1,6 milions més.

A part d'aquests tres projectes, TV3 està preparant actualment un nou programa de prescripció cultural. A més, està previst que d'aquí pocs dies es posi en marxa la tercera convocatòria de projectes per al canal 33.

El director de TV3, Vicent Sanchis, va explicar fa unes setmanes, durant la presentació de la temporada de tardor de la cadena, que a partir del gener la graella de la televisió pública incorporaria "una pila de novetats". A part d'aquests nous espais culturals, també veuran la llum alguns dels 34 projectes nous que la CCMA ha començat a produir gràcies als 6 milions d'euros que li va transferir el departament de Cultura, i que inclouen des de noves sèries de ficció fins a documentals, programes infantils i juvenils o altres espais de temàtica cultural.