TV3 comença la temporada amb força i un lideratge clar

La temporada 2020-2021 ha començat igual que les tres anteriors: amb TV3 com el canal més vist a Catalunya, una posició que manté intacta des de fa 38 mesos. La televisió pública ha tancat el setembre amb un 14% de quota de pantalla i obre forat amb les seves competidores, que se situen a més de tres punts de distància.

TV3

Creix molt respecte a l'agost i millora la dada de fa un any

El 14% que TV3 ha aconseguit al setembre millora en dos punts i mig la dada de l'agost i situa la cadena en nivells similars als d'abans de l'estiu (a l' abril i al maig havia fet un 14,5%, i al juny un 13,8%). El resultat, a més, se situa sis dècimes per sobre del registre del setembre passat i, combinat amb el tímid creixement de les seves principals rivals, li permet distanciar-se fins a 3,1 punts de Telecinco, que ocupa el segon lloc. Es tracta de la màxima diferència dels últims cinc mesos.

En cadascun dels 30 dies del mes, el programa més vist ha sigut de TV3, que ha encapçalat el rànquing de cadenes en 27 ocasions. A mes, nou de les deu emissions amb més audiència del mes corresponen a la televisió pública, incloent-hi la primera, que va ser el Telenotícies vespre del dia 28.

Com ja és habitual, però, el bon rendiment de TV3 queda deslluït pels mals resultats de la resta de canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i especialment del Super3/33 (que repeteix el mínim històric del 0,5% que ja havia obtingut a l'agost) i de l'Esport3 (que puja una altra dècima però es queda en un 0,4% que, fa un any, hauria sigut la seva pitjor dada). Pel que fa al 3/24, perd una dècima i iguala la segona pitjor dada des del 2016, amb un 1,4%. En conjunt, doncs, la CCMA se situa al setembre en un 16,3%.

Canals privats espanyols

Lleugeres pujades de Telecinco i Antena 3

Telecinco manté la segona plaça sense problemes després d'haver guanyat mig punt i haver-se situat en el 10,9%. Antena 3, per la seva banda, també experimenta una lleu millora, en aquest cas de 0,3 punts, i obté un 9,4%. La distància entre totes dues, doncs, és ara d'1,5 punts, una mica més àmplia que el mes passat però, alhora, la tercera més estreta de l'últim any. Pel que fa als segons canals, destaca el salt endavant de La Sexta, que després d'haver caigut fins al 5,7% a l'agost ara remunta fins al 6,9%, el mateix resultat que al juny. Amb tot, no aconsegueix recuperar la quarta posició. Cuatro, mentrestant, puja una dècima, fins al 4,7%, i segueix lluny d'aquesta batalla. Per grups, Mediaset s'imposa per la mínima: 24,6% a 24,4%.

TVE

Bon resultat de La 1, que li permet mantenir el quart lloc

La 1 ha aconseguit al setembre un 7,2% de quota a Catalunya, una xifra que millora en sis dècimes la de l'agost i que representa el seu millor resultat des del maig del 2018. Això, a més, li permet mantenir-se, per tercer mes consecutiu, per davant de La Sexta i conservar, per tant, la quarta posició, encara que sigui només per tres dècimes. Sumant-hi la resta de canals, Televisió Espanyola obté un share global del 12,2%.

8TV

Baixa una dècima i torna al 0,8%

La barrera de l'1% sembla infranquejable per a 8TV, que no l'assoleix des del novembre del 2018. En aquesta ocasió, després de dos mesos al 0,9%, el canal del Grupo Godó ha baixat al 0,8%, el mateix resultat que al juny. De fet, des del novembre passat la cadena s'ha mogut sempre entre aquestes dues xifres. Aquesta petita aportació als resultats de la CCMA situen la quota del català en el 17,1%.

Resultats a Espanya

Telecinco lidera i Antena 3 fa el millor resultat dels últims 19 mesos

Telecinco ha sigut la cadena més vista a Espanya al setembre, igual que els 24 mesos anteriors. El canal de Mediaset ha obtingut un 14% de quota, vuit dècimes més que a l'agost, però el seu marge sobre Antena 3 s'ha reduït, ja que la cadena d'Atresmedia ha guanyat 1,2 punts i ha arribat al 12,7%, la seva millor dada des del febrer de l'any passat. De fet, tots els canals generalistes han millorat els resultats de l'agost: La 1 ha guanyat tres dècimes (9,2%); La Sexta, vuit (6,7%), i Cuatro, dues (5,4%). Per grups, Mediaset s'imposa a Atresmedia amb més claredat que a Catalunya: 28,2% versus 27,0%.