TV3 busca voluntaris per ajudar a subtitular els seus programes en altres llengües

TV3 ha fet una crida per buscar voluntaris que contribueixin a subtitular alguns dels seus programes en castellà, anglès, àrab i amazic. Segons explica la cadena, es tracta d'una prova pilot que es durà a terme al llarg dels pròxims mesos i que s'emmarca dins de la iniciativa EasyTV, que forma part del programa d’innovació i recerca Horitzó 2020 de la Unió Europea. L'objectiu és "comprovar el funcionament de les eines que, en un futur, permetran millorar l’accés de públics de cultures diferents a la televisió en català".

Les persones que s'ofereixin per participar en el projecte no hauran de traduir directament els continguts, sinó que la seva tasca consistirà a col·laborar en "la correcció dels textos generats per un traductor automàtic a través d’una plataforma en línia" (tret del cas de l'amazic, que "es farà per un altre procediment" que no s'especifica). Els subtítols es generaran abans de l'emissió del programa, de manera que, quan s'emeti, cada espectador pugui escollir en quin idioma els vol veure.

TV3 ha anunciat aquesta iniciativa en un tuit que ha generat controvèrsia, ja que diversos usuaris lamentaven que la televisió pública demanés col·laboracions desinteressades per dur a terme aquesta feina de traducció, en comptes de recórrer a professionals del sector i remunerar-los.

Arran d'aquestes crítiques, la cadena ha precisat, també a través de Twitter, que "u n dels requisits del projecte europeu [EasyTV] és, precisament, que s’obri a la participació ciutadana, de manera col·laborativa". "Les contribucions de totes les persones voluntàries –que corregiran subtítols generats automàticament– les verificaran lingüistes i traductors professionals, la feina dels quals és insubstituïble", remarca TV3.