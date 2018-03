Entre el vàlium i la histèria: la caverna no s'aclareix

260x366 Portada de 'La Razón', 1/3/18 Portada de 'La Razón', 1/3/18

El nivell de construcció del relat a la premsa de Madrid és tan envitricollat que dos arquitectes del paper i la tinta poden acabar suggerint coses exactament oposades. 'El Mundo' avui s'ha llevat tremendista i obre la portada amb: "El Parlament se situa un altre cop al caire de la rebel·lió". Per Sant Trabuc! Tornem a la tumultuosa tumultitud? El primer subtítol diu que "Els independentistes imposen avui una votació per «reafirmar la declaració d'independència i la proclamació de l'Estat català »", i el segon que "Puigdemont presidirà un «Consell de la República » a Brussel·les". (Compte, però, canalla, no us passi pel cap enfilar-vos a un cotxe en aquesta Espanya de la grandíssima proporcionalitat.) Per sort, 'La Razón' arriba veloç amb una tassa de til·la: sentiu la cullereta dringar quan, en portada, titulen a tota pastilla que "ERC i JxCat forcen la CUP a renunciar a la DUI". El subtítol tira els dos vàliums preceptius a la infusió: "El temor de les conseqüències judicials porta els independentistes a evitar reafirmar la declaració del 27-O".

Una cosa i la contrària: la caverna schrodingueja tant que el seu lector ja no sap si el gat de la independència és viu o mort, o totes dues coses alhora. Els relats són antagònics perquè serveixen interessos divergents, esclar. 'El Mundo' infon por al lector espanyol perquè accepti mantenir la repressió dura a Catalunya, la qual cosa afavoreix Ciutadans. A 'La Razón', en canvi, li interessa vendre la idea que l'independentisme està desactivat, per frenar la sagnia de vots del PP a la formació taronja.

'Diario16' es disculpa

En el Pareu Màquines d'ahir explicava com n'era de ridícul que 'Diario16' precedís la seva entrevista a Puigdemont amb un text alertant el lector que el mitjà no compartia alguna de les coses que es deien a la conversa. Avui s'han disculpat –no és habitual, en aquest gremi– i em sembla just consignar-ho.