Les vanes il·lusions d''El Mundo' amb el separatisme blanc

Els adjectius importen. Facebook diu que prohibirà a la seva xarxa expressions de "nacionalisme blanc" i "separatisme blanc". Esclar, ha sigut llegir "prohibir" i "separatisme" perquè la caverna s'hagi sumit en un somni humit que l'ha fet obviar la importància de l'adjectiu "blanc". Diu la Wikipedia que el separatisme blanc "busca la separació de la gent blanca respecte a altres races i ètnies, l'establiment d'un estat ètnicament blanc per la via d'expulsar els no-blancs de les comunitats existents o per formar noves comunitats en altres llocs". Vaja, els (neo)nazis i companyia, per simplificar. El post que ha penjat Facebook al seu mur no deixa gaire marge per al dubte. I esmenten l'independentisme basc com a mostra de discurs permès, perquè la normativa no va contra els moviments d'autodeterminació sinó contra el llenguatge de l'odi etnicista. La paraula clau, en aquest cas, no és el substantiu, sinó l'adjectiu: blanc.

Però a 'El Mundo' li cou que excloguin l'independentisme d'Euskadi explícitament. "Facebook equipara el moviment separatista basc, la ideologia del qual va inspirar l'assassinat de 845 persones a mans d'ETA, amb l'orgull de ser estatunidenc", escriuen. Deixant de banda que estaria bé saber quantes persones han mort (al món) per l'orgull dels Estats Units com a país, el diari criminalitza una opció política legítima carregant-li el pes sencer d'una lluita armada que només representava alguns partidaris de la independència i que, en tot cas, ja és pretèrita i afortunadament superada.

Per cert, té sort 'El Mundo' que, en realitat, Facebook faci sempre el mínim exigible per controlar les expressions del llenguatge de l'odi. Amb alguns dels seus columnistes –la colla dels 'contumaces'– es podrien trobar amb una desagradable sorpresa.