El vell i el nou periodisme, a cops de puny

Quan la van fer fora com a directora del 'New York Times', Jill Abramson va ser retratada pel tabloide 'New York Post' amb els seus guants de boxa –un esport del qual és aficionada– per mostrar que estava disposada a presentar batalla. La periodista se'ls ha tornat a posar metafòricament per escriure un llibre en el qual passa comptes tant amb els seus antics editors com amb els nous mitjans nadius digitals. I, esclar, quan escrius un llibre amb guants de boxa, és fàcil que t'equivoquis pitjant les tecles.

Perquè resulta que la investigació d'Abramson sobre el grup Vice està salpebrada d'errors i de frases pescades d'altres articles sense citar-los convenientment. Tenint en compte que una de les tesis de l'exdirectora del 'Times' és que els mitjans digitals no contrasten convenientment i rapinyen dels tradicionals, és mala cosa que t'enxampin prenent dreceres. Les errades detectades potser no són transcendentals, però demostren com ni tan sols els grans referents s'escapen del manlleu sense atribució. Aquest primer assalt, per seguir amb la metàfora pugilística, s'ha saldat amb la periodista rebent un ganxo d'esquerra. I un de dreta: el 'New York Times' escrivia sobre aquestes denúncies i, tot i que la crítica del llibre era positiva, es notava que se'ls escapava el riure per sota del nas. El vell i el nou periodisme s'intercanvien cops. El tema és evitar que el lector –o la veritat– acabin sent el 'punching ball' del combat.

Asimetria

Dos titulars d'un sol mitjà, 'El Español': "Manuela Carmena contra el temps: compleix 75 anys. ¿Podria rendir com a alcaldessa fins als 79?" i "Paco de la Torre (PP), insubstituïble a Màlaga als seus 75 anys: «No tinc por de Ciutadans»". No hi ha com ser del PP perquè la revisió mèdica et surti estupenda, a Can Pedrojota.