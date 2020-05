La 'vendetta' contra Marlaska se serveix calenta a 'La Razón'

260x366

Xxxt...! Escoltin, escoltin, parin l’orella. (...) CATACLOC! Ho han sentit? És l’estrèpit que fa l’esquerra espanyola en caure del núvol de la innocència i estimbar-se a terra. Semblen descobrir ara, quan és en carn pròpia, l’existència del deep state. ¿Que directors de diaris siguin nomenats comissaris honoraris no els feia sospitar res? Els silencis d’aleshores són les llàgrimes d’avui.

I, mentrestant, el braç mediàtic d’aquest deep state escalfa les portades. La de La Razón d’avui és especialment significativa. Primer, perquè fa evident la proximitat del diari de Francisco Marhuenda amb l’estructura d’Interior. Segon, perquè és un nou exemple del seu periodisme tafur, forçant titulars del no-res. "Informe 8-M: indicis «contundents» per imputar Illa i Simón", diu la primera pàgina. I el lector creu que aquest "contundent" forma part de l’informe, que ha arribat a la redacció diguem-ne que benemèritament. Doncs no! Resulta que, a la peça, es diu que una font –anònima, com d’habitud– diu que l’informe assenyala de forma contundent Illa i Simón. És a dir, aquest "contundent" no té cap valor jurídic, ni interès periodístic real, si no s’identifica qui ho diu. És només la vendetta de la Guàrdia Civil, a través del mitjà amic, aquell que publicava fotos dels DNI dels jutges catalans independentistes. La portada d’aquest dimecres és aporellisme en estat pur: l’expressió d’una impunitat amb la qual opera una crosta significativa dels cossos policials espanyols. I el galdós paper de part de la premsa, assumint feliç el paper de corretja de transmissió.

Flist-flast

"El millor president de la història del Brasil". Genial titular de portada de la Folha de São Paulo. El subtítol aclareix l’aparent despropòsit: "Bolsonaro va afirmar que qui fos elogiat per la Folha o per O Globo perdria el seu càrrec".