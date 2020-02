Els vestits a mida sempre són els dels altres

260x366 Portada d' 'El Mundo' del 17/2/20 Portada d' 'El Mundo' del 17/2/20

La triple dreta mediàtica segueix exigint lliures de carn, i si se les cobren totes acabaran amb un problema sever de sobrepès. "Justícia planeja un nou tipus de sedició a mida de Junqueras", titula El Mundo. Com si la sentència que els ha dut a la presó no fos un vestit curosament apamat. O com si el gasós concepte de la sedició no s'hagués agafat i emmotllat a conveniència de les concretíssimes necessitats polítiques (i mediàtiques) per escarmentar l'independentisme, al preu jurídic que sigui. Diu el diari que l'objectiu és "reduir les penes de forma considerable" i que el canvi "s'aplicaria de forma retroactiva" i que "s'indicaria al Tribunal Suprem com s'ha de revisar la sentència". Festa del condicional –s'aplicaria, s'indicaria– i la futurologia: caldrà retenir aquest retall per sotmetre'l més endavant a la prova del temps, que és la prova del cotó fluix per al periodisme pitonissa. En tot cas, ara critiquen aquesta possibilitat, però quan Europa va tombar que la doctrina Parot s'apliqués retroactivament s'esquinçaven les vestidures de no poder-la aplicar a presos d'ETA que havien comès els seus crims abans de la implantació d'aquest pedaç de la jurisprudència. Això de la retroactivitat és un sant que només s'invoca quan convé.

Oposició

Dos titulars oposats. "Casado oferirà avui a Sánchez pactes d'estat condicionats", diu La Vanguardia. "Casado exigirà a Sánchez rectificar a Catalunya", oposa La Razón. No són incompatibles, esclar, però mentre que un tira de verb positiu i fa wishful thinking d'oposició constructiva, l'altre entra a mata-degolla. I ara que escric això sabent el (no) resultat de la reunió, queda clar que la trobada era una pantomima per a les dues parts: ningú n'esperava res més que poder consolidar el relat propi.