Es veu que al PP no li plega la gent

La decepció amb Podem s'entén: el cel continua esperant assegut l'assalt i, mentrestant, cap de les institucions on han governat els morats ha experimentat un canvi de funcionament suficient per dir que efectivament hi ha una nova manera de fer política. Ara bé, l'acarnissament de la premsa contra aquest partit passarà a la (infra)història del periodisme. Aquests dies, l''Abc' aprofitava les plantades d'Errejón i Espinar per repetir un joc de paraules fàcil: "Podíamos", deia un titular de portada el dia 18 i "Hasta aquí pudimos" escrivien aquest dissabte.

Miro l'últim any i veig com el secretari general del PP a Badajoz, Antonio Morales, ha renegat del partit i es dona de baixa. El lleonès Julio Cayón també va anunciar la baixa i suggeria la seva incorporació a Vox. I els que no van a Vox marxen a Ciutadans, com Diz Guedes, que va ser delegat del govern a Galícia i tres cops conseller de la Xunta. Tot això en el mateix any en què Cospedal plegava al ser derrotada per Casado i Soraya Sáenz de Santamaría feia el mateix. I que els plegava l'exalcalde de Jimena, Guillermo Ruiz, perquè se sentia menystingut per la direcció andalusa del partit. La càntabra Ruth Beitia també plega "per les pressions internes". Ignacio Gil Lázaro, diputat al Congrés durant 33 anys i fundador del partit, també va abandonar el PP. I l'exalcalde de Lorca, Francisco Jódar. Altres noms: Antoni Camps, Javier Muñoz...

Convido el lector a trobar una portada equivalent a l''Abc'. Un titular del tipus "Impopulares" o bé "Más partido que popular". Insisteixo: la crisi interna de Podem és palmària i Iglesias faria bé de qüestionar el seu estil de lideratge, però la cacera de bruixes contra aquest partit per part dels diaris de l'Estat –més vergonyosa quan s'observa la dispensa amb Ciutadans– és un dels episodis que més retraten certs diaris.