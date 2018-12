La via eslovena: desenfocament i sobredimensió

260x366

Diumenge de debat a les xarxes socials pel titular de portada de 'La Vanguardia' que diu: “Torra avala la via eslovena, malgrat la seva violència”. Es recorda en un subtítol que la proclamació unilateral d'independència d'aquest país es va saldar amb desenes de morts per enfrontaments. A mi em sembla un titular lícit, en el sentit que efectivament el president català ha invocat un cas d'independència com a model que se separa de la voluntat pacífica de la qual ha fet gala sense fissures el gruix de l'independentisme. Suggerir la via eslovena per a Catalunya em sembla estratègicament desastrós (la principal força del relat sobiranista és precisament la seva determinació a fer-ho per vies polítiques), gens realista (Eslovènia tenia armes i unes milícies prou entrenades per infligir més baixes de les que van rebre de l'exèrcit federal iugoslau) i desenfocat ja d'origen (el suport a la independència era aclaparadorament majoritari). Entenc que el president Torra és perfectament conscient d'aquestes asimetries i, per tant, que la seva al·locució des d'Eslovènia es referia fonamentalment a la unilateralitat i la determinació. Però també ho és 'La Vanguardia'. I, per tant, l'única crítica que mereix el titular és la seva (sobre)dimensió. Cap altre diari, de fet, duu l'assumpte en portada. Ni tan sols els de la caverna, abonats a la pràctica de l'amplificació estrafeta. La prova definitiva és que el diari suggereix una crida a la violència i al martirologi que –veient la normalitat amb la qual es desenvolupa aquesta tarda, mentre enllesteixo l'article– no s'ha produït.

Els castellers, la ratafia, la sardana... Al catàleg de formoses tradicions del catalanisme hi hauríem d'incloure aviat donar absurda munició gratuïta a la premsa que agafa sempre els raves independentistes per les mateixes fulles.