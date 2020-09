Es prejubila Víctor Ollé, tècnic de so de 'Minoria absoluta', 'La competència' i 'La segona hora', de RAC1

Víctor Ollé, el popular tècnic de so de programes de RAC1 com l'històric Minoria absoluta, La competència i La segona hora, s'ha prejubilat aquest dimecres. Ollé s'ha posat per últim cop als comandaments del programa de RAC105 La primera hora, on treballava des de l'estrena del programa, el setembre de l'any passat.

Tot i que la seva veu no sonava per antena, Ollé es va convertir en un personatge clau d'aquests programes: les "psicofonies", tal com es van batejar les seves intervencions en forma de talls de veu de desenes de personatges diferents (des de Jordi Pujol fins a Heidi, passant per una gran quantitat de persones anònimes), eren ingredients imprescindibles especialment a Minoria absoluta, a La segona hora i a La primera hora.

En @victor_olle és Història de la ràdio a Catalunya. I sense ell, "Minoria Absoluta" a @rac1 no hagués estat el mateix. Gràcies per tot Víctor! — TONI SOLER (@soler_toni) September 30, 2020

"En Víctor Ollé és història de la ràdio a Catalunya. I, sense ell, Minoria absoluta a RAC1 no hauria sigut el mateix", ha piulat aquest dimecres Toni Soler, que va dirigir el programa d'humor polític entre el 2000 i el 2009. La primera hora ha creat el hashtag #GràciesVíctor per homenatjar-lo i en els últims minuts del programa d'aquest dimecres diversos professionals que han treballat amb ell al llarg de la seva trajectòria radiofònica se n'han acomiadat. "Ell em va possibilitar fer ràdio passant-m'ho bé", ha dit Alfons Arús. En paraules d'Òscar Andreu, Víctor Ollé "probablement és el tècnic amb més personalitat de la història de la ràdio i es va inventar una manera de parlar a través de la veu d'altres persones".