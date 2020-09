Leticia Dolera comença a rodar els nous capítols de la seva ‘Vida perfecta’

Leticia Dolera començarà a rodar dilluns a Barcelona la segona temporada de Vida perfecta, la seva sèrie per a Movistar+. L’actriu, que interpreta el paper de María, hi tornarà a compartir el protagonisme amb Celia Freijeiro (Cris) i Aixa Villagrán (Esther), i també amb Enric Auquer, que reprendrà el paper de Gari, gràcies al qual va guanyar el premi Feroz al millor actor de repartiment.

Igual que en la primera temporada, Dolera (que signa el guió juntament amb Manuel Burque ) s’ha repartit la direcció dels capítols amb dues joves creadores: si l’any passat les codirectores van ser Elena Martín i Ginesta Guindal, ara es posaran darrere de la càmera Lucía Alemany (directora de La innocència, que va acumular set nominacions als premis Gaudí i dues més als Goya) i Irene Moray (que va guanyar el Goya al millor curtmetratge amb Suc de síndria).

La segona temporada de Vida perfecta, produïda per Corte y Confección de Películas, s’estrenarà a Movistar+ al llarg de l’any que ve i serà distribuïda internacionalment per la companyia alemanya Beta Film. La nova entrega estarà formada per sis capítols de 25 minuts que, en clau de comèdia dramàtica, convidaran a reflexionar sobre “com gestionem les nostres expectatives de vida enfront del que la nostra vida és en realitat”. Ho farà a partir de les peripècies de tres dones en àmbits com l’amor, la família, la parella o la maternitat.

Vida perfecta es va estrenar l’octubre del 2019, i dos mesos més tard la plataforma de Telefónica ja en va anunciar la renovació. De fet, els primers reconeixements li havien arribat fins i tot abans de debutar a la pantalla, amb el premi a la millor ficció i el premi especial d’interpretació a les tres protagonistes que li va atorgar el festival Canneseries. Posteriorment, els premis Feroz també la distingirien amb el títol de millor comèdia.