Jugar a videojocs per aplanar la corba de contagis

Jugar a videojocs és una bona manera d’entretenir-se durant aquests dies i de desconnectar de la realitat. Els jocs permeten als usuaris traslladar-se a un altre univers on evadir-se durant una estona i reduir l’estrès i l’angoixa d’estar confinats a casa. Fins i tot l’ Organització Mundial de la Salut (OMS) ho recomana ara per cuidar la salut mental durant la quarantena.

Thank you @RaymondChambers for mobilizing the gaming industry to feature @WHO advice on #COVID19 to their users. We all must #PlayApartTogether to beat the #coronavirus. https://t.co/jJNsjuHlBn — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 28, 2020

En aquest sentit, dins de la indústria dels videojocs han sorgit diferents iniciatives per ajudar els usuaris a entretenir-se, promoure que es quedin a casa i col·laborar en la lluita contra el coronavirus. L’OMS ha posat en marxa la campanya #PlayApartTogether, a la qual s’han sumat 18 empreses de la indústria, com Activision Blizzard, Riot Games, Big Fish Games i Twitch, amb la intenció de prevenir la propagació del coronavirus i seguir les indicacions de l’organització. Amb aquest objectiu, les companyies han creat esdeveniments especials, exclusives i premis en alguns dels jocs més populars.

“Les empreses de videojocs han detectat que durant el confinament hi ha més gent que juga i ho han aprofitat per oferir més contingut”, explica el dissenyador de videojocs Samuel Molina. Isaac Viana, director del programa de ràdio Game Over , apunta també que “empreses com Ubisoft i Activision Blizzard han rebaixat jocs de fa més de 3 o 4 anys a 5 o 10 euros”. PlayStation, per la seva banda, regala dos jocs per a PS4, Uncharted: The Nathan Drake Collection i Journey, que es poden descarregar fins al 6 de maig amb el doble objectiu d’ajudar els usuaris a entretenir-se i d’establir un fons per ajudar els estudis independents a seguir creant experiències per als jugadors. Un altre exemple és la botiga de videojocs online Humble Bundle, que va oferir durant uns dies un paquet de més de 45 jocs per 28 euros. Aquesta empresa sempre destina un percentatge dels beneficis a entitats benèfiques, però en aquest cas tots els diners obtinguts han anat dirigits a organitzacions que lluiten contra la pandèmia.

“El principal benefici de jugar a videojocs és divertir-se i passar-s’ho bé”, afirma Gina Tost, experta en videojocs. Així mateix, Elisabet Sánchez, coordinadora del programa d’iCat Generació digital, creu que “els videojocs són una forma d’entreteniment com veure pel·lícules o llegir un llibre”, amb la diferència que aquí “ets tu qui intervens en la història i pots canviar-ne el rumb”.

A part d’exercir aquesta funció d’entreteniment, els jocs també aporten un gran nombre de beneficis sobre les persones. Segons Carlos González Tardón, expert en psicologia del videojoc i professor del TecnoCampus, un és “l’activació cognitiva que produeixen les decisions que has de prendre i el contingut en si del videojoc”. Samuel Molina creu també que els jocs permeten socialitzar i que “són una eina d’aprenentatge d’habilitats sensomotores, d’estratègia, de lògica o de coordinació”.

Descobrir nous horitzons

Però, a més, en un context de confinament jugar a videojocs té uns avantatges afegits. Tal com explica González Tardón, “és una immersió que et permet sortir de la realitat que estàs vivint i transportar-te a un espai més agradable”. Sánchez afirma que “jugar és una manera d’evadir-se, de combatre l’estrès i de descarregar tensions, a més d’estimular la creativitat”. Tost opina també que els videojocs desestressen i que ofereixen la possibilitat “d’aïllar-nos de la situació i viatjar a mons extraordinaris on tenim diferents objectius”. “Els videojocs ens ajuden a sentir-nos a prop de la gent, ja que jugant a jocs online podem entretenir-nos mentre parlem amb els amics d’un altre tema que no sigui el coronavirus”, afegeix Molina.

Jugar a videojocs és també una bona opció per passar una estona amb les persones amb qui estàs confinat. Viana assegura que “és una activitat social més” i que “ajuda a exercitar la ment i a socialitzar, tant per internet com amb la família, a través de jocs cooperatius o del que s’anomenen party games”. En aquest sentit, González Tardón creu que “una part positiva de la quarantena és que pares i mares poden tenir més temps per jugar amb els fills a aquests videojocs”.

Compte amb el temps

Ara bé, en les circumstàncies actuals és especialment important controlar les hores que els usuaris passen davant de la pantalla. González Tardón manifesta que “s’ha de mantenir el control de la necessitat d’ús” i adverteix que “si sents la necessitat de jugar sempre, pot arribar a ser un problema”. “Durant la quarantena és més difícil trobar aquest control perquè hi ha menys tasques a fer”, avisa, i recomana “intercalar-ho amb altres accions, com llegir o fer exercici”. “També pel tema de la vista és important no fer sessions gaire llargues”, afegeix el psicòleg. Viana, per la seva banda, apunta que “és una activitat que s’ha d’equilibrar, com qualsevol altra”. Per a González Tardón, el consum de videojocs es converteix en problemàtic quan “envaeix altres tasques”.

De totes maneres, l’addicció als videojocs és un tema espinós. “És curiós que l’OMS s’alineï ara amb aquestes empreses quan fa un any va incloure l’addicció als videojocs com a malaltia mental”, critica Tost. “Les addiccions no són els videojocs en si, sinó que és un problema més profund: al darrere hi pot haver alguna cosa que faci que aquella persona tingui un comportament compulsiu, els jocs són només una capa superficial”, explica l’experta, i assenyala que les addicions als videojocs representen “un percentatge molt petit” en comparació amb “la gran quantitat de beneficis que aporten”.

Com diu Samuel Molina, “juguem des de ben petits i portem al nostre ADN les ganes de seguir jugant”. Per això, aquests dies s’han convertit en un bon moment per descobrir nous videojocs i viatjar amb ells a escenaris completament diferents sense sortir de casa, a través de qualsevol plataforma, ja sigui mòbils, ordinadors o videoconsoles, i sempre amb la mesura adequada.

Cinc novetats per entretenir-se durant la quarantena

Final Fantasy VII (remake)

PlayStation 4 va estrenar la nova versió de la setena entrega del clàssic videojoc de rol Final Fantasy fa poc més d'una setmana. El joc fa reviure de nou als jugadors la història de Cloud, Aeris, Sefirot i Shinra a Midgar. L’argument gira a l'entorn de Cloud Strife, un mercenari que s’uneix al grup ecoterrorista Avalanche per lluitar contra la corrupta corporació de Shinra i evitar que Sefirot acabi amb el món. Aquest remake, que es divideix en diverses entregues, aprofundeix encara més en els personatges i en la trama.

Resident Evil 3 (remake)

L’última entrega de Resident Evil, que va sortir a la venda fa dues setmanes per a PlayStation 4, Xbox One i PC, és també un remake de la tercera edició del videojoc, Nemesis. Igual que en la versió original, un seguit de desaparicions estranyes estan sacsejant els Estats Units. L’esquadró STARS ha descobert que la companyia farmacèutica Umbrella i la seva arma biològica, el virus T, són els responsables d’aquests incidents. Jill Valentine intentarà que la veritat surti a la llum, però no tindrà més remei que lluitar per sobreviure quan aquesta plaga s’estengui per Raccoon City fins al seu apartament. Aquesta versió del joc inclou, a diferència de les anteriors, un mode multijugador anomenat Resident Evil: Resistance.

Animal Crossing: New Horizons

Aquest videojoc de simulació va arribar a la Nintendo Switch fa poc més d’un mes. En aquest cinquè títol de la sèrie Animal Crossing, el jugador es trasllada a una illa deserta després de comprar un paquet de vacances a l’icònic venedor Tom Nook. El videojoc permet als jugadors explorar la seva illa mentre recol·lecten insectes, fòssils i fruits, coneixen tots els seus habitants i pesquen a l’oceà. També ofereix la possibilitat de personalitzar l’illa amb la vegetació, els mobles i els objectes decoratius que prefereixin. A més, si l’usuari compta amb una subscripció a Nintendo Switch Online i un compte Nintendo, pot visitar les illes dels seus amics o convidar-los a la seva.

Half-Life: Alyx

El retorn de la saga Half-Life va esdevenir una realitat fa aproximadament un mes després de gairebé tretze anys d’espera. La història de Half-Life: Alyx, que se situa entre els esdeveniments de Half-Life i Half-Life 2, segueix Alyx Vance i el seu pare en la lluita contra l’ocupació de la Terra per una raça alienígena, l’Aliança. La història comença quan els dos protagonistes són capturats per l’Aliança. Ella és rescatada, però s’haurà d’aventurar a la Zona de Quarantena fora de la Ciutat 17 per interceptar el tren que transporta el seu pare. El jugador es posarà a la pell de l’Alyx, que treballarà cada dia per aprendre més sobre el seu enemic i descobrir el seu punt feble.

Plague Inc.

Tot i no ser una estrena, Plague Inc. viu una segona joventut amb la crisi del coronavirus. Aquest videojoc d’estratègia, disponible a pràcticament totes les plataformes, consisteix en fer evolucionar un patogen que acaba d’infectar el pacient zero amb l’objectiu d’extingir la humanitat. El jugador ha d’aconseguir que el brot s’estengui per tot el món prenent diferents decisions relacionades amb el clima, l’economia i la població de cada país, abans que els humans desenvolupin una cura. Amb l'aparició del covid-19, aquest videojoc ha experimentat un repunt en les descàrregues, com ja va passar amb el brot de l’Ebola el 2014.