Per vint-i-cinc pessetes, maneres d'implorar el vot útil al PP

260x366 portada razon 22/4/19 portada razon 22/4/19

Es diu que els esquimals tenen un carretada de paraules diferents per a totes les tonalitats del blanc que poden distingir. Però això empal·lideix al costat de totes les maneres que té 'La Razón' de suplicar el vot per al PP des de la seva portada. El que segueix són titulars de primera pàgina, als quals caldria sumar columnes, editorials, titulars interiors, peces web... una autèntica pallissa per instaurar –ni que sigui per esgotament– la idea que Casado representa el vot útil de la dreta. Agafin aire: "La divisió a la dreta dona el govern a Sánchez", "Això de «vull que governi el PP però voto a un altre» no funciona" (entrevista a Casado), "Perilla la suma de la dreta i el PSOE acarona la majoria de la moció", "Hi ha molt en joc i tot el que no suma per al PP, suma per al PSOE" (més declaracions de Casado), "La batalla es juga a la dreta", "El PP reunifica el vot de la dreta davant la frenada de Cs i Vox", "Creix el bipartidisme: només el PP i el PSOE sumen escons", "Casado porta al programa l'aplicació imminent del 155" (contraprogramant Cs, que ha anunciat que l'infame article seria la seva primera mesura), "Casado prefereix governar en solitari perquè Cs «no el lligui» com a Rajoy", "Cs i el PSOE són els partits amb més vots d'indecisos". Ho deixo aquí per qüestions d'espai, però ja es veu que el diari s'ha llançat a la trista tasca d'intentar salvar els mobles d'un PP en aparent caiguda lliure.

La triple dreta ha fet una campanya pràcticament monotemàtica –precisament ells!– i és probable que estiguin a una sola setmana de pagar-ne les conseqüències. Serà interessant de veure, l'endemà, quin és el primer diari de la seva tríada mediàtica que treu la pols al temible verb 'amortitzat' i qui és l'infortunat a qui li entreguen el que, a 'L'illa del tresor', en deien la Taca Negra.