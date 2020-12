'La voz senior' torna demà a Antena 3

La nova temporada del talent show musical La Voz senior, amb David Bustamante, Rosana, Pastora Soler i Antonio Orozco com coaches, arribarà aquest dijous a l'horari de màxima audiència d'Antena 3, tal com ha anunciat la cadena principal d'Atresmedia. Després de la celebració de la final de la segona temporada de La Voz, que va tenir lloc divendres, Atresmedia aprofitarà la connexió del públic amb el format per seguir amb aquesta edició dedicada a les persones de més edat.

Produït per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Boomerang TV, el programa tornarà a comptar amb l'ex miss Espanya Eva González com a mestra de cerimònies. El programa començarà dijous la seva segona temporada, ja que va aterrar a Espanya l'any passat amb una primera edició, emesa també a Antena 3, en què Helena Bianco, al costat del seu coach Pablo López, es va convertir en la millor veu sènior de l'estat espanyol.