Willy Bárcenas acusa TVE d'haver-lo vetat per a 'MasterChef Celebrity'

Willy Bárcenas, el vocalista del grup Taburete i fill de l'extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas, ha acusat Televisió Espanyola d'haver-lo vetat com a concursant de la pròxima edició de MasterChef Celebrity a causa del seu "cognom".

Aquest dimecres a la nit, hores després que TVE anunciés el nom dels 16 concursants de la cinquena edició del concurs, Bárcenas ha explicat que la productora del programa, Shine Iberia, li havia ofert participar-hi i que havia superat amb èxit dues rondes de càsting. "Em diuen llavors que el programa comença a gravar-se a la data X, que estigui preparat. M'envien les claus per a la masterclass online i tot sembla fet", afegeix, tot i que, segons el seu relat, en cap moment se li havia comunicat oficialment que formés part de la nòmina de concursants.

"Va ser ahir quan la productora em va dir que ho sentien moltíssim, que estaven encantats amb mi i que volien que hi participés, però que TVE s'oposava al fet que hi concursés", diu: "Fins ahir era un concursant, un més, i avui soc algú a qui no li permeten participar en un programa de cuina per un nom i uns cognoms. Em sap greu, no ho negaré, però tampoc no renegaré de la meva família".

La productora ho nega

Aquest dijous, Shine Iberia ha difós un comunicat a través de Twitter en què assegurava que TVE "no intervé en cap procés de selecció de MasterChef", i que la decisió sobre qui seran els concursants correspon exclusivament a la productora. Per justificar que s'hagués fet saber a Bárcenas quan seria el rodatge i se li haguessin fet arribar les claus per a la masterclass, la companyia explica que "abans de la selecció final" es posen en coneixement "de tots els noms que participen en el càsting, amb independència de si finalment són seleccionats", les condicions econòmiques i els calendaris de gravació previstos, de tal manera que "si en algun cas no hi ha acord o hi ha incompatibilitats d'agenda, no es continua avançant". "Així mateix, a tots se'ls dona accés a l'Escola Online MasterChef".

"Per descomptat, en el criteri de selecció de Shine Iberia no hi ha cap veto sobre cap nom", diu la productora, i afegeix que ja van contactar amb Bárcenas per participar en la quarta edició de MasterChef Celebrity (tot i que "no va poder formar part del càsting de selecció") i que en aquesta ocasió, "després de realitzar dues proves, finalment no va accedir al grup de seleccionats per Shine Iberia, com tants noms més". L'empresa també explica que van traslladar als representants de Bárcenas que, "si està disponible i continua tenint-hi interès", comptaran amb ell de cara al càsting de la pròxima edició del programa, tal com es fa "habitualment" amb molts dels candidats que acaben sent descartats.

Bárcenas ha recollit aquest comunicat al seu compte d'Instagram, però ha subratllat: "Simplement em vaig limitar a explicar la meva experiència, que és certa. Qui menteix no ho sé, però per descomptat jo no".