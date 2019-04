L’emigració llatinoamericana protagonitza el World Press Photo

L’emigració llatinoamericana cap als Estats Units i les controvertides polítiques del president nord-americà, Donald Trump, en aquesta matèria van ser un dels grans temes informatius del 2018. Una de les fotografies més icòniques dels controls fronterers imposats per Trump ha sigut distingida aquest dijous amb el prestigiós premi World Press Photo, mentre que una col·lecció d'imatges de la caravana de migrants que es dirigia als EUA s’ha endut el nou guardó a la millor història fotogràfica.

La protagonista de la imatge guanyadora és Yanela Sánchez, una nena hondurenya de dos anys que plora mentre un agent de fronteres escorcolla la seva mare, Sandra Sánchez, després que totes dues entressin als Estats Units el 12 de juny passat. L’enquadrament deixa fora la cara dels dos adults, de manera que la mirada es concentra sobre la nena, que a més porta un jersei fúcsia que contrasta amb els colors foscos de la resta de la instantània.

“Penso que aquesta imatge va tocar el cor de molta gent, igual que va fer amb el meu, perquè va humanitzar una història més gran”, diu l’autor de la fotografia, el nord-americà John Moore. El fotògraf, de l’agència Getty, està especialitzat en temes de fronteres i immigració i el 2005 va guanyar un premi Pulitzer. La presidenta del jurat, Whitney C. Johnson, destaca “els detalls” de la imatge, “des dels guants que porta l’agent fins al fet que el cordons de les sabates [de la mare i la filla] no hi són”. Per això, considera que es tracta d’una imatge “sorprenent, única, rellevant i memorable”. En opinió d’una altra membre del jurat, Alice Martins, la foto “mostra una forma diferent de violència, que és la psicològica”, afegeix.

El premi a la millor història fotogràfica de l’any, creat en aquesta 62a edició dels guardons per “posar el focus en les històries que importen”, ha sigut per a l’holandès Pieter Ten Hoopen, membre de l’agència VU i especialitzat en crisis humanitàries des de fa 15 anys. La tardor passada el fotògraf va seguir la caravana de migrants que va portar 7.000 persones des d’Hondures, Nicaragua, el Salvador i Guatemala fins a la frontera nord-americana. “Volia cobrir què implica ser en el camí cap a una nova vida, o el que la gent espera que sigui una nova vida. Em volia fixar en els aspectes humans, les relacions entre les persones i com les gestionen”, explica Ten Hoopen. “Hi ha un gran sentit de la dignitat. [La sèrie d’imatges] em parla sobre el que realment significa l’esperança”, destaca Yumi Goto, una de les membres del jurat.

L’organització del World Press Photo també ha anunciat els guanyadors dels premis de narrativa digital. En la nova categoria de vídeo online, el guanyador és 'The legacy of the ‘zero tolerance’ policy' [El llegat de la política de tolerància zero], que també posa el focus en la immigració llatinoamericana: el vídeo, creat per Almudena Toral i produït per Univisión, es fixa en les conseqüències psicològiques que va tenir per a una nena guatemalteca que la separessin dels seus pares a la frontera durant més de tres mesos.

Finalment, el premi al reportatge interactiu de l’any ha sigut per a 'The last generation', del programa de la cadena PBS 'Frontline' i dirigit per Michelle Mizner, que alerta sobre els efectes del canvi climàtic.