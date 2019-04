Els zombis continuen més vius que mai a Netflix

Els zombis no han marxat enlloc. Es podria creure que aquest subgènere de terror ja no sorprèn o que ja està sobreexplotat, però continua sent una aposta ferma de les productores i plataformes. Com Netflix, que s’hi endinsa enguany amb tres sèries de cultiu propi: Kingdom, Black summer i una d’inspirada en els films del videojoc Resident evil que encara està en fase inicial.

The walking dead continua sent el referent. Tot i l’estancament de les últimes temporades -les audiències han baixat i s’han perdut alguns protagonistes- continua sent la producció més exitosa de l’AMC. Per això, la cadena la va renovar per a una desena temporada. Com que els nous capítols no arribaran fins a l’octubre, Netflix està aprofitant el buit de temps.

Avui estrena Black summer, una sèrie original emmarcada en un futur distòpic i plagada de morts famèlics. La ficció, que s’inicia amb un brot apocalíptic zombi, estarà protagonitzada per la Rose (Jaime King), una mare coratge que s’unirà a un grup de desconeguts per lluitar contra l’amenaça dels morts vivents mentre intenta rescatar la seva filla. Aquesta serà la tònica dels vuit capítols de la sèrie, ja que el brot provoca un caos i un pànic absoluts.

El nou projecte s’ha batejat com el The walking dead de la plataforma, però en realitat s’acosta més a l’univers de Z Nation. De fet, funciona com una preqüela de la ficció de SyFy: per tirar endavant aquest nou projecte, Netflix va contractar els serveis de The Asylum, productora i distribuïdora de Z Nation. Paral·lelament, aquesta companyia va comunicar la cancel·lació de la sèrie mare, que ja no tindrà sisena entrega.

Tot i així, la falta del component humorístic i absurd marcaran la diferència: Black summer provocarà molts més crits que no pas rialles. Karl Schaefer -cocreador de la nova ficció i també de Z Nation - ha declarat que Black summer aportarà el terror zombi més propi de l’estil old school. Jodi Binstock, una de les productores, ha afegit: “Ho veurem tot des del punt de vista dels personatges. No sabrem res que ells no sàpiguen. A més, està fantàsticament filmada. La dinàmica que han creat per a la narració és molt cinematogràfica i crec que la gent realment respondrà de meravella”.

Netflix venia d’iniciar aquesta aposta pel gènere putrefacte el gener passat, quan va estrenar Kingdom. La ficció ambientada en la Corea d’època també s’ha comparat amb la reina mare i l’han catalogada com la The walking dead asiàtica. La sèrie, que ja ha renovat per a una segona temporada, transporta l’espectador a finals de la dinastia del Gran Joseon, quan el regne està en declivi per la fam i la corrupció. Mentre es propaga una plaga i els infectats es tornen immunes a la mort, també s’expandeix una conspiració en contra del príncep hereu, que haurà d’emprendre un viatge per netejar el seu nom i salvar la nació de l’atac zombi.

Els productors de la sèrie, ambientada en el còmic web de Kim Eun-hee i Yang Kyung-il, no volien que fos una sèrie de zombis més. Per això van apostar per incloure la noblesa com a element innovador i diferenciador: al drama de l’expansió del virus s’hi afegeixen les intrigues, les traïcions i les ambicions de palau. Aquestes lluites de poder han provocat que el seu estil també es compari amb el de l’exitosa Joc de trons.

L’altra sèrie que prepara la plataforma de streaming és un projecte basat en Resident evil, fruit d’un acord amb Constantin Films, la productora que té els drets del videojoc, que s’ha portat sis cops a la pantalla gran. La intenció és agafar les pel·lícules de punt de partida i que s’indagui en els secrets de la Umbrella Corporation i del nou món que sorgeix amb la manifestació del virus T. De moment, el projecte està en fase inicial i es desconeix quan s’estrenarà i qui en serà el showrunner.