Al Brasil li pesa el cartell de favorita

Una hora després que Mèxic derrotés sorprenentment la vigent campiona, Alemanya, el Brasil no va poder passar de l’empat (1-1) contra Suïssa en el seu debut al Mundial de Rússia al Rostov Arena. Un gran gol de Coutinho al primer temps va ser l’única llum d’una selecció brasilera plena d’ombres, incapaç de reaccionar, tot i que va tenir 40 minuts per remuntar el partit després de l’empat de Zuber. La principal estrella canarinha, Neymar, va topar amb el mar de cames de la defensa helvètica i amb un seguit de faltes que el van eliminar d’un partit en què en cap moment va estar encertat. Tot i que la selecció de Tite es va passar els últims 10 minuts buscant la remuntada a la desesperada, no van aconseguir canviar el signe del marcador i veuen com Sèrbia lidera en solitari el Grup E, amb tres punts.

Pentinat de Neymar a banda, l’inici del partit va seguir una tònica agradable per a l’espectador neutral i que s’està convertint gairebé en rutina en aquest inici del Mundial: l’equip menys favorit -en el cas que ens ocupa, Suïssa- va ser el primer a generar perill. No havien passat ni cinc minuts quan Dzemaili, amb una rematada amb més intenció que encert, va enviar la pilota per sobre del travesser de la porteria que defensava el porter del Roma, Alisson Becker, que té tants admiradors com detractors.

Tot i el toc d’atenció helvètic, el Brasil va començar a imposar el seu relat i Neymar va començar a buscar la pilota per provar els seus regats amb més pena que glòria. Mentrestant, Paulinho, un futbolista que fa més d’un any que no té vacances (lliga xinesa, lliga espanyola, Mundial), anava fent excursions a l’àrea suïssa. En una va arribar la primera oportunitat clara del Brasil, però el migcampista blaugrana va topar amb la mà del porter Sommer. A partir d’aquí, la primera part es va convertir en un monòleg de domini brasiler però sense incomodar els suïssos fins que va arribar Coutinho per firmar una genialitat al minut 20. El fitxatge més car de la història del Barça va recollir a la frontal de l’àrea un rebuig per, amb dos tocs, enviar un xut impossible a l’escaire. Marca de la casa. Amb els defensors helvètics pendents d’anul·lar Neymar, el migcampista brasiler va actuar d’interior darrere d’una línia de tres davanters formada per William, Gabriel Jesus i l’estrella del PSG. De fet, ubicar Coutinho al mig del camp en lloc d’un migcampista de tall defensiu que hagués acompanyat Casemiro i Paulinho va ser l’única concessió ofensiva que es va prendre Tite. Amb el Brasil manant al marcador però amb un joc estopenc es va arribar al descans.

Als cinc minuts de la represa, Suïssa va renéixer. Una rematada de cap de Zuber a la sortida d’un córner va significar l’empat. Tot i que els jugadors brasilers van reclamar que el migcampista suís havia empès Miranda abans de rematar, els col·legiats del VAR no van estimar que calgués revisar la jugada. Després de l’empat, el Brasil va tenir més de 40 minuts per remuntar, dels quals només va assetjar la porteria de Suïssa els últims 10. Insuficient per evitar una ensopegada amb aires de decepció.