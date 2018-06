L’Alemanya i el Brasil: partits a tot o res

La tensió de l’última jornada de la fase de grups del Mundial arriba avui al seu clímax. La situació de l’Argentina va ser un bon aperitiu abans del dia que decidirà el futur de dues de les -a priori- grans favorites al títol: el Brasil i Alemanya. És part de l’encant d’aquesta edició, igualada i sense excessius respectes. La vigent campiona serà la primera que haurà de continuar patint per aconseguir el bitllet per als vuitens de final. El seu gran argument és l’impacte anímic que va tenir el gol de Toni Kross contra Suècia. Salvar un match ball a l’últim minut i de falta directa pot fer reaccionar la mannschaft, que necessita sumar els tres punts contra Corea del Sud (16.00 h, Cuatro).

Ha de ser una victòria balsàmica, per curar-se en salut i no estar pendent del Mèxic-Suècia. La tranquil·litat passa innegociablement per Joachim Löw. El seleccionador haurà de tocar moltes peces per trobar la combinació guanyadora. L’expulsió de Boateng a l’últim partit obre un debat a la defensa: ¿Niklas Süle o Antonio Rüdiger? Només n’haurà d’escollir un, perquè el capità Hummels està recuperat dels seus problemes físics i formarà a la zona de centrals. També hi haurà canvis al mig del camp per la lesió de Sebastian Rudy. Dubtes a l’esquema, el tradicional, que sempre havia funcionat i que ara ja no funciona. El Brasil respira el mateix ambient. El supercombinat d’Adenor Leonardo Bacchi, Tite, disputa aquesta nit un partit contra Sèrbia (20.00 h, Telecinco) amb format de win or go home.

Qui s’emporti els tres punts formarà part del quadre dels vuitens, independentment del resultat entre Suïssa i Costa Rica. La derrota obre la porta de sortida, amb matisos. Hi ha un asterisc en clau brasilera: si Suïssa perd, la canarinha passaria de fase tot i caure en el seu partit. Una opció poc probable, però matemàticament real. Les sensacions del conjunt sud-americà el deixen sense el comodí de l’especulació. Encara no ha trobat la seva millor versió a Rússia, digui el que digui Tite: “L’equip està preparat per als grans partits. Tinc confiança i soc optimista. Hem tingut moments de calma, de gel i de grans idees. I de mantenir el patró. Què vol dir mantenir el patró? Doncs poder fer un gol al minut 91 després d’estar tot el partit fent el teu joc”, va apuntar ahir l’entrenador en roda de premsa. El seu discurs no amaga que la fase de classificació brasilera va ser molt més brillant que el rendiment en els primers dos enfrontaments del torneig. Bé en defensa, amb un gran Thiago Silva, els problemes arriben a la banda ofensiva del camp. El mal estat de forma de Neymar fa que el seu rol d’omnipresència llastri per moments el joc coral.

Les solucions estan arribant per les bandes i per Coutinho. El jugador del Barça ha sigut el més encertat fins ara, oferint combinació des de la posició d’interior, xut i gols. Que Douglas Costa no pugui jugar per lesió el deixa encara més sol en el moment d’assumir responsabilitats amb la pilota als peus, un panorama que intentarà aprofitar el combinat nacional de Sèrbia, que esperarà la seva oportunitat. El seu triomf contra Costa Rica ha fet que arribés viu a l’última jornada. I aquí pot passar qualsevol cosa.

“Ells tenen més pressió. Crec que amb petites llàgrimes als ulls i l’ajuda de Déu podem guanyar. Els serbis estem acostumats a la injustícia. Ara hem d’esforçar-nos més, ser encara més forts i estar units per poder guanyar”, deia el davanter Aleksandar Mitrovic. El posat del davanter és el de tot l’equip. Sèrbia se sent còmoda amb el repte de ser un botxí històric. “És la primera vegada des que soc a l’equip nacional que sento que tohom és amb nosaltres. Els mitjans, la gent, tothom. Hi ha grans expectatives i la creença que podem aconseguir un bon resultat. Si no pensés que podem guanyar el Brasil no seria aquí”, deia el seu company Vladimir Stojkovic.