El somni de Colòmbia s'acaba a la tanda de penals (1-1, 3-4)

Els penals han sigut cruels amb Colòmbia, que ha quedat fora del Mundial a mans d'Anglaterra (1-1, 3-4). De res ha acabat servint el gol agònic de Yerry Mina havia al temps de descompte. Els errors d'Uribe i Bacca des dels onze metres han sentenciat l'equip cafeter, que marxa amb el cap ben alt.

És ben sabut que al futbol no es pot cantar victòria fins que l'àrbitre xiula el final. I Anglaterra ha estat a punt de ser víctima d'oblidar una sentència tan antiga com certa. L'equip que entrena Gareth Southgate s'ha tirat enrere a partir del gol de Harry Kane i ha pogut pagar cara la tàctica conservadora, perquè s'ha vist amb el gol del central blaugrana al descompte. Només el desencert dels colombians en els llançaments de penal han evitat que els britànics, favorits a l'eliminatòria, se n'anessin al carrer. Ara se les hauran contra Suècia als quarts de final.

La igualtat al marcador, que també era igualtat a poques ocasions per marcar, s'ha trencat en un penal polèmic de Carlos 'La Roca' Sánchez per agafar Kane de la samarreta. L'àrbitre, el nord-americà Mark Geiger, no ha consultat el VAR malgrat les protestes dels cafeters i el davanter del Tottenham no ha perdonat.

Colòmbia afrontava el duel amb la baixa destacada de James Rodríguez. L'atacant del Bayern no s'ha recuperat a temps de la lesió muscular i el seu equip l'ha trobat a faltar per desequilibrar i acompanyar un Falcao que estava molt sol en atac.

L'equip cafeter, ben endreçat amb el zero a zero, ha perdut els papers amb el gol en contra. Protestaven qualsevol decisió de l'àrbitre, que s'ha refugiat en les targetes per mantenir els cafeters a ratlla. L'equip de Pékerman ha trigat a centrar-se, però quan ho ha fet ha jugat al tot o res, sense por, contra un rival que ha renunciat a l'atac per defensar-se, confiant que un equip que fins aleshores no havia inquietat la porteria de Jordan Pickford tampoc seria capaç de marcar. Però han menystingut l'efectivitat golejadora de Yerry Mina, que al temps de descompte ha tornat a marcar de cap -tercer gol consecutiu en els tres partits que ha jugat- per dur el partit a la pròrroga.

Fins aleshores no havia sigut un duel gaire atractiu entre dos equips conservadors que han jugat a veure-les venir, sobretot Anglaterra, que només ha xutat dues vegades entre els tres pals en 90 minuts. Primer en una rematada d'Ashley Young al minut sis, i per últim en el llançament de penal. Res més. Només a la pròrroga, amb els jugadors de Colòmbia exhausts, han arribat dues ocasions més. Al final, ha fet la sensació que a uns i altres ja els anava bé jugar-s'ho als penals.