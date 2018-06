Anglaterra afronta el repte de seguir creixent

Pocs partits en un Mundial poden enfrontar seleccions tan diferents com el duel que es viurà a Nijni Nóvgorod (14h/ Cuatro) entre Anglaterra, la terra on es va crear el futbol modern, i Panamà, una selecció debutant d’una terra on per cada fitxa federativa d’un futbolista en trobes tres de jugadors de beisbol. Després de debutar en una fase final sense poder aturar la cavalleria belga, els panamenys aspiren a no ser golejats i plantar cara gràcies a la bona feina col·lectiva en defensa ideada pel tècnic colombià Hernán Darío, Bolillo, Gómez, un home que viu el seu tercer Mundial amb una selecció diferent, després d’haver-ho fet amb Colòmbia i l’Equador.

El partit servirà per mesurar l’optimisme d’Anglaterra. A Volvograd, contra Tunísia, l’equip de Gareth Southgate va guanyar en l’últim minut gràcies a un gol del seu capità i golejador, Harry Kane, l’home que gairebé sol ha aconseguit generar un estat d’optimisme entre els seus aficionats. Optimisme pel resultat, ja que el joc no va ser el millor en aquesta Anglaterra que busca una nova identitat després que es retiressin de la selecció noms com Lampard, Gerrard o Rooney. Southgate, que va arribar a la banqueta després que el seleccionador Samuel Allardyce fos acomiadat per un cas de corrupció -cobrant comissions per pactar fitxatges-, ha intentat apostar per joves amb un estil menys vertical, però el duel contra Tunísia va posar en evidència que els queda molta feina per fer. Derrotar Panamà, però, serviria per certificar la classificació i jugar-se la primera posició de grup en un últim partit de primer nivell contra els belgues.

Dele Alli, dubte

Anglaterra arriba amb el dubte del migcampista Dele Alli, amb molèsties musculars, tot i que a la prèvia es va poder entrenar amb els seus companys durant 30 minuts. El seu lloc el podria ocupar Ruben Loftus-Cheek. La resta de jugadors estan disponibles per a Southgate, que, curiosament, és l’altre lesionat dels anglesos, ja que el seleccionador es va dislocar una espatlla fent exercicis després del triomf contra Tunísia. Més enllà del dubte de Dele Alli, Anglaterra podria sortir amb un equip semblant al de la primera jornada, amb el dubte de qui jugaria en atac al costat de Kane, ja que Raheem Sterling no va estar gaire encertat en la seva estrena.

Rashford podria ser l’alternativa per intentar obrir la defensa de l’equip canalero, que va aconseguir defensar a un nivell bastant alt durant el primer temps del partit contra els belgues. L’entrada en defensa d’Adolfo Machado i algun canvi en atac, com la possible titularitat de Gabriel Torres, podrien ser els canvis de Gómez. En la prèvia del partit el seleccionador es va discutir amb el jugador Edgar Bárcenas, ja que aquest, després de la derrota amb Bèlgica, va dir que els canvis de Gómez havien “desordenat l’equip”. I el seleccionador li va deixar clar qui mana, a l’equip.