Aràbia Saudita i Egipte es juguen l'honor àrab

Aràbia Saudita i Egipte s'enfronten aquest dilluns (16 hores, Be Mad) en l'últim partit del Grup A sense opcions de classificació i amb la continuïtat futura dels seus tècnics en l'aire després d'un Mundial decebedor.

'Els faraons' van desembarcar a Rússia amb la il·lusió infinita de tornar a l'aparador del futbol després de 28 anys d'absència i amb l'esperança posada en una selecció sòlida, amb joves valors que comencen a despuntar a Europa, i una de les estrelles mundials en els seus files. El davanter del Liverpool Mohamed Salah comanda un equip en el qual es barregen jugadors emergents com Ramadan Sobhi (Stoke City) o Mohammad El Neny (Arsenal) amb altres d'àmplia experiència com el porter Essam el Hadary, l'avi del Mundial. Tot i això, cap ha brillat com s'esperava.

Els números d'Egipte -dos derrotes, quatre gols en contra, un a favor- i el seu desplegament en el camp han posat en el disparador a Héctor Cúper, l'home miracle que va tornar a Egipte la mel mundialista perduda el 1990.

A l'altra banda del camp, Pizzi també afronta el partit embolicat en dures crítiques i amb la necessitat d'una victòria que tot i que l'aconseguís no li garantirà continuar al capdavant dels 'falcons verds'. La selecció saudita s'ha mostrat excessivament innocent, manca de l'experiència i l'intint necessari per afrontar un torneig en el qual suposadament es donen cita les estrelles i els 32 millors equips del planeta.