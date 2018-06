Arriba l’hora de la veritat per a Espanya i Fernando Hierro

“Jugarem amb onze homes que es deixaran la vida al camp”. Fernando Hierro és amic de les rodes de premsa poc temperamentals. Com a mínim des que és seleccionador espanyol. L’excapità del Reial Madrid dona missatges clars, sense especular. Del “jugarà De Gea”, a “sabem què hem de fer”. No s’extralimita, perquè la seva credibilitat com a tècnic és limitada. El joc i les sensacions del seu equip durant la fase de grups del Mundial han estat per sota del que s’esperava. Els favoritismes van deixar pas als dubtes sobre la situació de la porteria, la fragilitat de la zona defensiva o el peatge de les veteranies.

Debats -potser massa- que es posen avui a examen en el partit de vuitens de final contra Rússia (16.00 h, Telecinco). “Hem de tenir confiança plena en els nostres futbolistes. Has de tenir-ne. Aquesta setmana han treballat molt bé. Tots els entrenadors analitzem els rivals. Ens coneixem tots. Per això és clau saber què has de fer”, comentava ahir en roda de premsa Hierro. El tècnic va teoritzar molt sense concretar el seu pla per intentar aconseguir la primera victòria espanyola contra l’amfitrió del campionat internacional. “Les estadístiques estan fetes per trencar-les. No hem de mirar enrere. Tampoc entenc per què la gent mira enrere. Només importa el que pugui passar en aquest Mundial”, afegia el seleccionador.

El perill d’un rival menor

Les rotacions respecte a l’empat contra el Marroc es limitaran a un possible canvi al mig del camp. La petició pública que va fer Sergio Busquets en favor de la titularitat de Koke sembla que tindrà el seu efecte. El jugador de l’Atlètic de Madrid sumarà més solidesa en les transicions defensives. Tot per reforçar la parella Gerard Piqué-Sergio Ramos i David de Gea. “El futbol és un joc d’errors. Guanya qui menys s’equivoca. Hem de minimitzar les errades. Hem fet autocrítica i sabem què hem de solucionar”, analitzava Fernando Hierro, que va parlar al costat de David Silva. El pupil de Pep Guardiola al Manchester City és un dels jugadors que encara esperen la seva millor versió després d’una gran fase de classificació. “Crítiques? Ja hi estic acostumat. Porto dotze anys amb Espanya i ja m’hi he acostumat. Vam estar bé en el primer partit. Hem d’intentar recuperar aquell nivell. Nosaltres som professionals i ens hem de dedicar a jugar i canviar les males opinions”, deia l’ex del València, lluny del discurs de divendres de Thiago Alcántara.

La magnitud de l’escut de Rússia ho fa tot més fàcil. El conjunt de Stanislav Txertxéssov compra l’etiqueta de no favorit. Era la que tenia abans de debutar en el seu Mundial, entre crítiques. El recorregut d’Aleksandr Golovin o el davanter del Vila-real Denís Txérixev ha fet que els locals siguin un rival incòmode, ben dotat al contraatac. “Espanya és un dels millors equips del campionat. Segurament són els millors, però nosaltres podem fer mal a tothom. Serà una mica més difícil. M’encantaria poder fer el gol de la classificació”, confessava el també exjugador del Reial Madrid.