Austràlia atura els danesos a Samara (1-1)

Dinamarca i Austràlia s'han repartit els punts a un partit del grup C en que els escandinaus queden amb 4 punts, a prop dels vuitens de final en espera del partit entre França i el Perú.

Dinamarca ha dut el pes del partit, trobant el camí del gol ja als 7 minuts gràcies a Eriksen, la gran estrella dels danesos. Dinamarca venia de derrotar el Perú i sabia que amb un nou triomf es classificava, però un penal per mans dins de l'àrea, xiulat per Mateu Lahoz amb ajuda del VAR, ha permès als australians empatar abans del descans, gràcies a Jedinak. El segon gol australià, com el primer contra França, ha arribat de penal.

A la segona part Dinamarca ha dut el pes del partit, però ha topat amb la defensa 'aussie'. Algunes contres de l'equip de Bert Van Marwicjk ha donat feina al porter Schmeichel, però l'empat no s'ha mogut i Austràlia queda amb un sol punt.