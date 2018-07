Un lloc al podi i un premi per a Harry Kane

Amb un català a la banqueta, Robert Martínez, Bèlgica aspira a acabar per primer cop a la seva història tercera a un Mundial, fita que superaria la quarta posició aconseguida el 1986. En un partit pel tercer lloc què es jugarà a Sant Petersburg (16h / Telecinco) els diables vermells belgues es veuen les cares amb una Anglaterra encara afectada pel cop que va suposar quedar-a un pam de jugar per primer cop des de l’any 1966 una final.

El partit servirà també per confirmar a Harry Kane com a màxim golejador del Mundial. De moment, el davanter del Tottenham Hotspur porta sis gols, cinc d’ells a la primera fase i el darrerr, als vuitens de final, i podria imitar Gary Lineker, l’únic anglès capaç de ser màxim golejador d’una fase final, quan va fer-ho el 1986, jugant precisament al Tottenham. El belga Romelu Lukaku, amb quatre gols, és el seu rival, en un duel on necesssita dos o tres gols per fer història a nivell individual.

Belgues i anglesos, que es van veure les cares ja a la fase de grups amb un triomf per 1-0 en un duel en que els dos equips van jugar amb suplents, aspiren al podi en un duel especial per a Martínez, qui ha fet somiar els belgues durant el torneig. El tècnic de Balaguer ha donat minuts a tots els jugadors de camp de la selecció, però podia alterar l’equip per intentar fer mal a una Anglaterra molt tocada moralment. Després de veure com Ivan Perisic empatava el partit de semifinals en un segon temps en què el conjunt anglès va enfonsar-se, fins caure en la pròrroga amb un gol de Mario Mandzukic, els anglesos es volen llepar les ferides en un duel en que el tècnic anglès, GarethSouthgate, té diversos dubtes amb futbolistes que van acabar amb problemes físics la semifinal, com els casos del lateral Trippier, el migcampista Jordan Henderson i el central Kyle Walker.