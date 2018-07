Bèlgica reacciona a temps i jugarà els quarts de final contra el Brasil (3-2)

La selecció belga, entrenada pel català Robert Martínez, ja és als quarts de final del Mundial, on es veurà les cares amb els brasilers. Però els diables vermells han patit de valent contra una selecció japonesa que s'ha quedat a un pas de jugar per primer cop els quarts de final, després d'avançar-se per 0-2 a la segona part. La reacció belga, controlant el joc aeri el dia que De Bryune i Hazard no han marcat diferències, ha permès als europeus classificar-se sense jugar bé.

El primer temps ja ha sigut igualat, amb Kagawa, Inui i Haraguchi trobant espais entre línies per fer mal als belgues, que han creat perill però sense controlar mai el joc. Després de sumar els 9 punts a la fase de grups, Bèlgica ha perdut l'alegria en un partit en què els asiàtics han sigut més llestos llegint el joc. A la segona part, dues accions ràpides del Japó han deixat els belgues molt tocats, amb dos gols en tot just vuit minuts, primer de Haraguchi i després gràcies a una genialitat d'Inui.

540x306 Inui, celebrant el segon gol contra els belgues / EFE Inui, celebrant el segon gol contra els belgues / EFE

Martínez, veient que Bèlgica no rutllava, ha canviat el full de ruta: ha tret Mertens i Ferreira-Carrasco, que no havien obert el camp, i ha donat minuts a Fellaini. L'aposta pel joc aeri li ha funcionat a Bèlgica, amb dos gols de cap. Primer de Vertonghen (69') i després de Fellaini (74').

El partit ha acabat convertit en un monòleg d'una Bèlgica que no volia arribar a la pròrroga, atacant per les bandes i buscant les centrades laterals, fent patir els japonesos, que han rebut el gol de la derrota en el minut 90 quan, després d'un córner, no han aturat una contra de llibre dels belgues conduïda per De Bruyne en què Nacer Chadli ha batut Kawashima per portar els belgues fins als quarts de final, on els espera el Brasil.