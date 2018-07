Bèlgica vol continuar amb el ple de victòries contra el Japó

L'ordre i l'entusiasme del Japó és el nou desafiament de la Bèlgica del seleccionador català Robert Martínez aquest dilluns als vuitens de final (20 h, Telecinco). Martínez dirigeix l'equip més golejador del Mundial i en què se sustenta la maduresa d'una de les millors generacions de la seva història, liderada per Eden Hazard, Kevin de Bruyne i Romelu Lukaku, entre d'altres.

A través de Martínez, la selecció belga espera deixar de banda el desengany que l'ha acompanyat en les seves últimes actuacions a les grans competicions de clubs. El planter belga presumeix d'una envejable llista de futbolistes que reparteixen la seva qualitat pels clubs més prestigiosos del Vell Continent. A Rússia tenen l'objectiu d'oblidar el que va passar al Brasil fa quatre anys, quan l'Argentina els va eliminar als quarts de final, o, fa dos anys, quan van tornar a caure als quarts contra Gal·les a l'Eurocopa. L'ariet del Manchester United, Romelu Lukaku, màxim golejador del Mundial amb cinc dianes, és un dels principals arguments de Bèlgica per no repetir els errors del passat.

Per enfrontar-se al Japó, Martínez té tot el seu equip a punt i podrà alinear per primer cop a Rússia els seus tres millors centrals: el blaugrana Thomas Veramelen, el jugador del Manchester City Vincent Kompany i el del Tottenham, Jan Vertonghen. Els carrils laterals els ocuparan Thomas Meunier i Yannick Ferreria Carrasco. Axel Witsel serà l'encarregat de donar l'equilibri en un conjunt en què la màgia anirà a càrrec de Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens o Romelu Lukaku.

Per la seva part, el Japó apel·la a la motivació. A la cita amb la història i a la disciplina dels seus homes. Classificat gràcies als seus pocs jugadors amonestats pel criteri del joc net, posat en qüestió per l'actitud de l'equip nipó contra Polònia, davant del qual va signar una derrota mínima, s'aferra als intangibles. El preparador Akira Nishino advoca per l'esperit, la concentració, la intensitat o l'entusiasme. També a la història. Els samurais blaus poden allargar la seva llegenda en un Mundial. No han travessat mai els vuitens de final, que només havien aconseguit abans dues vegades. A Corea i el Japó 2002, com a amfitrió, i a Sud-àfrica 2010. Però mai han passat a quarts. Nisinho disposa de tots els seus efectius disponibles.