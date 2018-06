Neymar i l'ambició per liderar l'era post-Messi i post-Cristiano

Quasi amb tota seguretat el pitjor de Neymar Jr. és Neymar Sr. El brasiler és un jugador amb talent i ambició per liderar l’era post-Messi i post-Cristiano, però el tèrbol pare do craque dirigeix la carrera del seu fill pensant més en el compte bancari que no en la trajectòria esportiva. La carrera del brasiler sembla cada cop més un serial televisiu esperpèntic, per la trama canviant, tipus La que se avecina, mentre que la vida social, amb els seus Toiss d’actors secundaris, comença a semblar Corrupción en Miami. Passi el que passi amb la seva carrera esportiva, Neymar Jr. passarà a la història del futbol com el jugador que va trencar els preus del mercat l’estiu passat. Hi haurà un abans i un després del seu traspàs al PSG, un equip al qual ha desafiat, com a nen consentit que és, en el seu primer any a París. Va debutar amb el Brasil l’any 2010 amb tan sols 18 anyets; per tant, és tot un veterà a la canarinha. Ha igualat el mític Romário en gols, i davant solament li queden Ronaldo i Pelé. Recorda haver plorat com un nen petit després de la golejada que va rebre el Mundial passat davant d’Alemanya, segurament perquè això el que és. Vol fer el que fa Messi, segons ha dit, i té tot el talent per intentar enfilar el camí de l’argentí. Només ha de canviar per aconseguir-ho. La paraula felicitat és la més reiterada en les seves declaracions, és la benzina que el propulsa al camp per driblar per la banda una vegada i una altra. Si signa pel Madrid, aquest estiu o l’altre, serà el nou Figo de l’afició culer. Segons Florentino, al club blanc tindria més opcions de guanyar una Pilota d’Or, i Florentino controla molt bé aquestes coses. Un inici de Mundial més notori pel seu estrafolari pentinat, ridiculitzat per Cantona amb un plat d’espaguetis al cap, que no pas pel seu futbol l’han fet explotar després d’un segon partit amb molts més baixos que alts.