Paulinho obre el camí del triomf d'un Brasil sense alegria (2-0)

Un bonic gol de Paulinho va obrir el camí del triomf al Brasil contra Sèrbia. La victòria permet a la ‘canarinha’ complir amb els primers objectius: ser campiona de grup. Poques hores després de veure com Alemanya perdia la corona quedant eliminada a la primera ronda, els brasilers van evitar la segona sorpresa del dia derrotant els serbis sense engrescar ni enamorar, amb un joc pràctic que els permet seguir avançant, però perdent cada dia que passa part del favoritisme amb què van arribar a terres russes. El Brasil, que donava per fet que el creuament de vuitens seria contra els alemanys –una gran oportunitat per tornar el cop de la derrota per 1-7 a Belo Horizonte ara fa quatre anys–, li tocarà ara jugar contra els mexicans, mentre que els suïssos, segons del grup E, es veuran les cares amb els suecs.

El Brasil va insistir amb el mateix equip inicial dels primers dies, però va topar amb una Sèrbia agressiva que necessitava el triomf per seguir amb vida.Els balcànics van fer una bona lectura del matx, aïllant Coutinho i Neymar, trencant el ritme al Brasil i arribant a l’àrea visitant gràcies al bon partit de Matic, tot i que el davanter centre Mitrovic no va tenir el dia. La lesió de Marcelo, que es podria perdre els vuitens de final, va obligar Tite a fer jugar un Filipe Luis que va patir molt en defensa. Però els jugadors del Barça van fer un pas endavant: Coutinho va enviar una pilota a l’esquena de la defensa de Sèrbia just a temps per connectar amb un Paulinho que, aprofitant que els defenses no estaven pendents d’ell, va plantar-se sol davant del porter Stojkovic i el va superar amb una vaselina.

Sèrbia, que havia començat el Mundial derrotant Costa Rica, va caure amb el cap alt, amb una gran actuació a la segona part, quan una errada del porter Alisson Becker gairebé acaba amb el gol de l’empat de Mitrovic. Amb Milinkovic-Savic, Tadic i Ljajic trobant molts espais, els balcànics van anar donant feina a una defensa plena de dubtes que només va poder respirar tranquil·la quan un servei de córner va ser rematat de cap per Thiago Silva. El capità el va celebrar fredament amb Neymar, que havia fet la centrada, ja que els dos van discutir-se en el triomf contra Costa Rica. El gol no va acabar de servir per fer les paus entre els brasilers, però sí que va deixar fora de combat una Sèrbia que amb 20 minuts de joc al davant ja no va aconseguir ser protagonista. El Brasil jugarà ara els vuitens de final contra els mexicans després de la derrota ‘tricolor’ contra els suecs, que va deixar Mèxic sense una primera posició de grup F que ja donaven per feta.