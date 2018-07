El Brasil no vol córrer la mateixa sort que Alemanya contra Mèxic

Mèxic va ser la primera gran sensació d'aquest Mundial després de derrotar Alemanya (1-0) en el primer partit de la lligueta de grups. El Brasil és una de les grans candidates a guanyar la cita de Rússia. Mexicans i brasilers se citen als vuitens de final aquest dilluns (16 h, Cuatro) en un duel en què pot començar el regnat en solitari de Neymar a la cita mundialista, ja que l'Argentina de Messi i la Portugal de Cristiano ja estan eliminades.

Amb el francès Kylian Mbappé i l'uruguaià Edinson Cavani brillant en els primers enfrontaments de vuitens de final, Neymar vol tornar a ser el centre de les portades liderant un Brasil que té en el blaugrana Philippe Coutinho el seu millor jugador fins avui. La societat entre l'atacant del PSG, que de mica en mica està recuperant el to físic, i el migcampista del Barça és el principal argument ofensiu d'una selecció que té una de les millors plantilles del Mundial. Malgrat que als dos primers partits li va costar veure porteria, el combinat de Tite té pólvora al davant i un forrellat al darrere: només han encaixat un gol en la fase de grups, en el primer partit, en l'empat (1-1) contra Suïssa.

Si Thiago Silva i Miranada (en detriment del central del PSG Marquinhos) són el forrellat brasiler, Mèxic té un mur en el seu porter Guillermo 'Memo' Ochoa. Tot i que la selecció 'tricolor' va encaixar una golejada (3-0) en el seu últim partit contra una sorprenent Suècia, Ochoa és un dels principals baluards d'aquest equip i va ser el màxim responsable que la vigent campiona del món, Alemanya, fos incapaç de marcar-li cap gol. Mentre que Ochoa s'encarrega d'evitar encaixar gols, els encarregats de fer-ne per al conjunt que entrena el colombià Juan Carlos Osorio són la seva figura emergent, Hirving 'Chucky' Lozano –autor del gol que va tombar els alemanys–, i els davanters Carlos Vela i Chicharito Hernández, que van ser els golejadors del triomf mexicà davant Corea del Sud (2-1).

Per jugar contra el Brasil, Osorio té la baixa sensible, per sanció, del central de la Reial Societat Héctor Moreno, que probablement serà reemplaçat per Hugo Ayala. Al Brasil, el principal dubte de Tite radica al lateral esquerre, ja que Marcelo, que només s'ha entrenat aquest diumenge després que dimecres hagués de demanar el canvi al minut 10 contra Sèrbia. El més probable és que el lateral de l'Atlètic de Madrid, Filipe Luis, ocupi el carril esquerre d'inici. A l'altre lateral, Danilo, ja recuperat de les molèsties que tenia, podria tornar a recuperar la titularitat i relegar Fagner a la banqueta. L'extrem Douglas Costa és baixa.