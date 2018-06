El Brasil passa de la il·lusió a la desconfiança

La selecció brasilera havia encapçalat el rànquing de les candidates a guanyar la Copa del Món a Rússia i per això la torcida n’esperava molt de l’estrena contra Suïssa. El dia que Neymar tornava a la competició oficial, l’estrella no va brillar i el Brasil només va poder empatar contra el conjunt helvètic. Tot plegat va provocar una sensació de decepció que l’equip intentarà corregir als dos pròxims enfrontaments contra Costa Rica (divendres) i Sèrbia (dimecres de la setmana vinent).

Certament, el Brasil va tenir opcions al final de marcar un gol per guanyar el partit, però als aficionats no els preocupava tant el marcador com les sensacions. O Globo parla de “decepció després de les expectatives”, Agencia Brasil opina que “es va jugar malament en un segon temps dolent”, la Folha de Sao Paulo es referia a “una estrena apagada” i l’Estado de Sao Paulo lamentava “errades en la finalització, desajustos en defensa i falta de creativitat”.

Més enllà de la polèmica pel gol helvètic -els brasilers reclamaven falta prèvia, però l’àrbitre, tot i el VAR, no ho va considerar així-, els problemes van arribar, sobretot, perquè els quatre fantàstics no van donar el rendiment esperat. Neymar ha estat gairebé quatre mesos lesionat i, malgrat que després del partit va explicar que cada dia “està millor”, va evidenciar que encara li falta per arribar al seu millor nivell. Tot i així, en el seu cas té l’atenuant d’haver rebut nombroses faltes durant el partit, el que més de la selecció.

En canvi, Gabriel Jesús va pecar d’individualista en atac i va acabar substituït. William no va aconseguir connectar amb els companys. I Coutinho, malgrat inaugurar el marcador amb un gran gol, es va anar apagant fins a tenir un paper irrellevant en el joc. El seleccionador, Tite, aclamat a la fase de classificació per haver construït un equip sòlid i solvent que s’anava a menjar el món, és ara l’ase dels cops d’una afició que li reclama menys individualitats i més accions col·lectives.

Alemanya, contra les cordes

D’altra banda, tampoc es respirava un clima de gaire tranquil·litat a la selecció alemanya. La derrota inesperada contra Mèxic, en el debut, no només generava dubtes a la mannschaft. Sobretot, complicava el pas als vuitens de final. “És una decepció, i del tot inusual, caure en l’estrena”, deia el seleccionador Joachim Löw. El resultat, combinat ahir amb la victòria de Suècia contra Corea del Sud (1-0), força els germànics a derrotar els escandinaus a la segona jornada. Si perden quedaran eliminats, mentre que en cas d’empat hauran d’esperar a una carambola de resultats a l’última jornada.