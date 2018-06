Cavani i Luis Suárez eliminen la Portugal de Cristiano (2-1)

La selecció de l'Uruguai ha posat aquesta nit punt i final al Mundial de la Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1). Rússia 2018 ha perdut en poques hores el jugador del Reial Madrid i Leo Messi a la fase de vuitens. Una desfeta, en el cas europeu, argumentada des de la dupla Edison Cavani-Luis Suárez, amb un doblet del primer. La combinació de pólvores és, de lluny, la més letal del campionat. L'equip del 'mestre' Óscar Tabárez ha fet diana en la primera situació clara de perill, en una combinació entre els seus dos davanters.

Primer el del París Saint-Germain ha caigut a la banda dreta, a l'alçada del mig del camp. Ha aixecat el cap i ha fet un canvi de joc a l'altre extrem per a Suárez. El blaugrana ha sabut encarar, aixecar el cap i posar-li una pilota perfecte al seu company, que no ha perdonat a pocs metres de la línia de gol. Els dos futbolistes s'entenen i han arribat al Mundial en un bon moment. Per físic, per edat i per encert.

El partit ha demostrat que aquesta tarda que la suma de dos grans estrelles és matemàticament millor que una sola: Cristiano. El portuguès s'ha mirat l'1-0 amb resignació. El capità dels continentals ha entrat en joc amb dos detalls individuals. Les vegades que s'ha apropat al balcó de l'àrea, els sud-americans s'han replegat bé, dibuixant una teranyina d'ajudes. L'Uruguai tenia un pla i l'ha plasmat sobre la gespa, en la línia de la seva bona fase de grups.

Portugal s'ha mogut en l'escenari contrari, entre imprecisions i una possessió de pilota estèril. Ni el millor Bernardo Silva fins al moment ha servit per accelerar el seu atac. Els portuguesos han trobat petroli des de la pilota aturada. Pepe, de cap, ha posat una mica d'emoció empatant amb mitja ocasió. La inèrcia de la celebració ha fet millor l'equip de Cristiano. El futbol és un esport de dinàmiques, però els arguments de l'Uruguai han tingut més pes. Una passada llarga del porter Muslera ha organitzat una contra dels blaus que ha rematat Cavani amb un gol de '9' pur.

El seu colpeig amb l'interior, de primeres, des del límit de l'àrea ha acabat a la xarxa de Rui Patricio, decidint l'eliminatòria. El crac del PSG no ha pogut acabar el partit sobre la gespa per culpa d'unes molèsties a la seva cama esquerra. La seva disponibilitat per a l'enfrontament de quarts de final contra França pot ser tan decisiva com l'actuació d'aquest dissabte.