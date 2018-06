Costa Rica i Sèrbia s'enfronten amb el repte d'acompanyar el Brasil als vuitens

La tercera aventura mundialista de Costa Rica comença diumenge davant Sèrbia (14 h / Cuatro) al mateix grup dels brasilers i els suïssos. Després d'haver participat a Itàlia 1990 i haver arribat als quarts al Brasil fa quatre anys, els ticos afronten aquesta nova aventura amb els dubtes que van néixer arran dels dos amistosos previs a Europa, amb derrotes contra Anglaterra (2-0) i Bèlgica (4 -1), que van posar en dubte la reputació defensiva de l'equip.

Durant els dies que s'han exercitat a Sant Petersburg, han treballat a part el capità Bryan Ruiz, que han mantingut entre cotons per assegurar-ne el debut, i el porter Keylor Navas, que dijous va fer una sessió a part amb el fisioterapeuta tot i no tenir problemes físics. Tots dos poden ser al partit a Samara. Qui no hi serà és el lateral Ronald Matarrita, a qui una lesió als isquiotibials l'ha deixat sense mundial i ha provocat la convocatòria del defensor Kenner Gutiérrez, que s'incorporarà directament a l'expedició a Samara.

Al seleccionador 'tico', Óscar Ramírez, li preocupa sobretot el joc aeri de l'oponent serbi, fet que pot provocar que es decideixi pel central Kendall Waston (1,96 metres d'estatura) dins de la línia de tres defenses, en lloc d'Óscar Duarte i al costat de Johny Acosta i Giancarlo González.

La resta seran els habituals: els carrilers Cristian Gamboa i Bryan Oviedo i al mig del camp estarà format per Celso Borges, David Guzmán i Bryan Ruiz. L'únic dubte és si el davanter del Betis Joel Campbell actuarà en punta o ho farà, com és habitual, per la dreta, amb Marc Ureña com a únic ariet.

Sèrbia arriba al Mundial enmig d'una reconversió general i un cop calmada l'agitació institucional que va provocar el canvi a la banqueta. De fet, el tècnic Mladen Krstajic, substitut de Slavoljub Muslin, artífex de la classificació, debutarà en un partit oficial a Rússia 2018 i en el duel contra Costa Rica.

És el 4-5-1 el sistema que fa servir el quadre balcànic. Així ho ha deixat entreveure en els assajos preparatoris amb què va arribar a Rússia i que li van donar bons resultats davant de la Xina, Nigèria i Bolívia, que va saldar amb triomfs, encara que van quedar en entredit en els duels davant del Marroc i Xile, amb els quals va perdre. Krstajic pretén donar solidesa a l'onze amb dos volants de contenció, dos centrecampistes ofensius pels laterals i un mitjapunta, missió que ha encomanat a Ljajic. El pes de l'atac recau en Aleksandar Mitrovic, del Fulham i la inspiració dependrà de Sergei Milinkovic-Savic, cridat a ser el líder de la nova Sèrbia.

Amb la defensa definida amb Dusko Tosic i Nikola Milenkovic més l'experiència de Branislav Ivanovic i Aleksander Kolarov, la parcel·la ampla queda en mans de Nemanja Matic i Filp Kostic amb Dusan Tadic d'enganxament cap a l'atac.