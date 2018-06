Cristiano es cobra la primera víctima i deixa el Marroc fora del Mundial (1-0)

Portugal és Cristiano Ronaldo. Amb un gol tot just començar el partit, el davanter del Reial Madrid ha firmat un gol de cap a la sortida d'un córner que ha sigut suficient per derrotar el Marroc (1-0) i deixar-lo fora del Mundial. Tot i que els marroquins han sigut millors damunt la gespa i han presentat una proposta més atractiva, no han sigut capaços de veure porteria per segon partit consecutiu. Amb la seva diana, Cristiano és el màxim golejador del Mundial amb quatre gols, superant els tres de sostre que havia marcat en els seus últims tres Mundials (2006, 2010 i 2014).

Cristiano Ronaldo només ha necessitat quatre minuts per mostrar les vergonyes dels marroquins i marcar el gol després d'una rematada de cap, tan imperial com mal defensada, en un córner servit per João Moutinho. Un gol que ha servit als portuguesos per viure de renda tot el primer temps mentre el Marroc, amb una proposta més atractiva que efectiva, ha rondat la porteria de Rui Patrício amb més voluntat que encert. Portugal, mentrestant, hauria pogut fer més gran la ferida gràcies a una rematada de Guedes, però l'extrem del València s'ha topat amb una gran aturada del porter Munir.

El setge marroquí, sense recompensa

A la segona part el partit ha seguit la mateixa tònica i el talentós extrem de l'Ajax Hakim Ziyech ha continuat servint bones centrades als seus companys en ocasions nascudes a pilota aturada, però entre la defensa portuguesa i l'encert de Rui Patrício sota pals els marroquins no han trobat el gol. Portugal, veient que els marroquins es llançaven a l'atac perquè una derrota els deixava fora del Mundial, esperava el seu moment per sortir al contraatac. Els minuts han anat passat i el Marroc ha endurit cada cop més el setge mentre l'estrella del Reial Madrid passava inadvertida sense generar perill. El Marroc, intens, ha mostrat un caràcter i unes bones intencions que l'han dut a lluitar per l'empat fins al final, però s'ha evidenciat el pecat més gran d'aquest equip: no tenir un davanter centre finalitzador.