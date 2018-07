Croàcia-Anglaterra: La gran oportunitat de dues generacions

La major part de jugadors de Croàcia eren nens quan davant de la televisió, van veure com un gol de Davor Suker feia somiar Croàcia en arribar a la final del primer Mundial que van jugar des de la seva independència. Però aquell 1998, dos gols de Thuram van dur els francesos a la final, tallant les ales d’una generació privilegiada en talent, amb Boban, Prosinecki o Suker sobre la gespa. 20 anys més tard, Croàcia jugarà per segon cop en la seva història unes semifinals a l’estadi de Luzhniki, a Moscou, contra els anglesos (20h / Telecinco). Si els croats poden recordar unes semifinals, els anglesos, no tant. Alguns jugadors de la selecció britànica no havien nascut quan el 1990, la selecció dirigida per Bobby Robson va quedar-se a la portes de la final en caure als penals amb els alemanys. Quan el darrer penal, de Chris Waddle, va marxar per sobre la porteria defensada per Bodo Illgner, el somni de veure Anglaterra a una final es va trencar.

Just l’any en que arribaven al Mundial sense tanta pressió com aquella que havien patit en el final generacions amb jugadors com Beckham, Scholes, Lampard, Terry, Rooney o Gerrard, la selecció anglesa és a un pas d’arribar a la seva segona final, després d’aquella guanyada el 1966. Els anglesos, orgullosos per haver inventat el futbol modern, han anat sumant decepcions als Mundials, però a Rússia han recuperat la rialla amb una generació jove que sense practicar un futbol molt engrescador, ha aprofitat un calendari afortunat per anar creient en ells mateixos. Amb un gran golejador com Harry Kane, un joc aeri impecable i un porter que s’ha reivindicat com Jordan Pickford, Anglaterra es deixa engrescar per un projecte liderat pel tècnic GarethSouthgate, qui als 47 anys segueix treballant tal com ho feia quan dirigia la selecció sub’21. “Des de la derrota davant Islàndia en els vuitens de final de l’última Eurocopa sabíem que les coses havien de canviar, no es podia tornar a fallar” admet el migcampista Eric Dier, referint-se a la humiliant eliminació a la darrera Eurocopa en mans dels islandesos als vuites de final de l’Eurocopa. Southgate no té baixes en un equip en que només un dels 11 gols marcats (sis d’ells per Harry Kane, màxim golejador del Mundial) no ha estat de penal o de jugada d’estatrègia.

Croàcia, sense Vrsaljko

Anglaterra però, no es favorita contra una Croàcia amb jugadors més experts, tot i que els balcànics han arribat a les semifinals amb més patiments que bon joc, arribant als penals tant contra danesos com contra els russos. Després de brillar a la fase de grups, quan van fer miques els argentins en una segona part magnífcia, l’equip d’Zlatko Dalic no s’ha acabat de sentir còmode en els partits, però ha aconseguit sobreviure gràcies, sobretot, a la capacitat de liderar el joc d’Ivan Rakitic i Luka Modric. Enemistats en el futbol de clubs per defensar un el Barça, i l’altre el Madrid, a la selecció ballen al mateix ritme, amb el blaugrana endarrerint la seva posició. “Per a nosaltres és increïble estar en semifinals. Estem contents i orgullosos, però no volem parar aquí” va explicar un Rakitic que s’ha encarregat de transformar el cinquè penal, aquell final, tant en la tanda contra Dinamarca com en aquella contra Rússia.

L’altre heroi dels croats, el porter del Mònaco Danijel Subasic, arriba amb molèsties però podrà jugar, a diferència del lateral de l’Atlètic de Madrid Sime Vrsaljko, qui finalment serà baixa en el conjunt croat.