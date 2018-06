Croàcia-Dinamarca: un partit fet per a migcampistes

El Mundial de Rússia 2018 fa avui un petit homenatge al futbol amb el Croàcia-Dinamarca de la fase de vuitens de final (20.00 h, Telecinco). Ivan Rakitic, Luka Modric i Christian Eriksen posen a examen el seu gust per la combinació i la capacitat per liderar les seves seleccions. La parella de jugadors del Barça i el Madrid han format una de les millors línies de creació de tot el campionat. Croàcia defensa bé, mou la pilota per generar perill i controla els partits. Un gran rendiment, al nivell de les teòriques grans favorites al títol. Per això van sumar un 3/3 en victòries durant la fase de grups, per davant de l’Argentina, Nigèria i Islàndia.

Però en els enfrontaments d’eliminatòria pot passar de tot. Dinamarca té en Eriksen el millor argument que defensa les seves opcions a la victòria. El del Tottenham és la cara visible d’un combinat nòrdic jove, ben treballat. “Estem escrivint la nostra història, però no hi penso. Penso com ho podem fer per seguir endavant”, deia Age Hareide durant la prèvia. El seleccionador és conscient de la gran oportunitat que tenen els seus futbolistes de seguir fent camí a Rússia i d’igualar el rècord històric dels quarts de final en el Mundial del 1998, amb els germans Laudrup. El primer pas és Croàcia. “Són un gran equip, amb bons futbolistes. No ens hem de centrar en Modric, per exemple. Hi ha altres noms com els de Mandzukic o Perisic. Són un gran col·lectiu”, afegia Hareide.