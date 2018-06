Denís Txérixev, el menys rus de tots els russos

260x366 Rússia Denís Txérixev / IL·LUSTRACIÓ: PEPEPUÉ Rússia Denís Txérixev / IL·LUSTRACIÓ: PEPEPUÉ

És l’únic rus de la selecció local que juga en un equip de l’Europa Occidental, però justament ell és el menys rus de tots els russos. Fins i tot la Wikipedia el qualifica de jugador hispano-rus, sense que ningú sàpiga per què. El futbol rus ha deixat d’exportar jugadors i només importa brasilers que estan de pas cap a equips de la Champions o a la Xina. Denis va créixer a Gijón i Burgos seguint les petjades d’un pare futbolista que militava en equips espanyols de segon nivell.

En la seva etapa d’aleví es va convertir en el primer rus de La Fábrica blanca; una trajectòria sòlida el va portar de categoria en categoria fins al primer equip blanc, on també va debutar com a primer rus al primer equip l’any 2012. Ha encadenat anades i tornades de la capital per veure si aconseguia donar la talla, però no ho ha aconseguit mai. L’AVE el va portar a Sevilla, Vila-real, València i un altre cop a Vila-real amb estades a Madrid. Mai va anar més enllà de ser una potencial promesa, i les lesions segurament li han truncat la progressió.

El seu nom va arribar a tots els titulars periodístics pel conegut Cheryshetazo, en una eliminatòria de Copa del Rei en què la seva alineació indeguda va provocar l’eliminació del Reial Madrid. Aquell dia va ser trending topic gràcies a Benítez, que per donar-li minuts va liquidar el seu propi equip de la competició de Copa. Encara es recorden els mems del rus i al Carranza encara es canta “Txérixev t’estimo” quan els gaditans juguen al seu estadi.

En els dos primers partits del Mundial de Rússia Txérixev s’està reivindicant com un jugador clau d’una selecció que està sorprenent.