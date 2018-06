Dinamarca vol garantir-se el pas a vuitens a costa d'Austràlia

Confiada en la seva ratxa més que en el seu joc, Dinamarca espera aconseguir aquest dijous (14 h, Cuatro) al Samara Arena una victòria amb Austràlia que la impulsi als vuitens de final del Mundial rus. Els dos equips del grup C afronten el partit amb l'ànim canviat. Els danesos van guanyar el Perú (0-1), sense merèixer-ho, i Austràlia, tot i perdre davant de França (2-1), va sortir reforçada del matx perquè els francesos van necessitar l'ajuda del VAR per guanyar.

És per això que, en un Mundial marcat per les sorpreses, Dinamarca no es refia d'Austràlia ni de l'experiència del tècnic rival, l'holandès Mark van Marwick, sogre de l'exbarcelonista Mark van Bommel, un veterà especialista en emboscades i que té tots els jugadors disponibles. Per la seva part, el seleccionador danès, Age Hareide, no podrà comptar amb William Kvist, que es va fracturar dues costelles amb el Perú, però recupera Jonas Knudsen, després del seu viatge llampec a casa per conèixer la seva filla acabada de néixer. Va ser la mateixa plantilla danesa la que li va pagar el vol privat d'anada i de tornada, un fet que parla de la unió d'un grup que espera segellar el pas a vuitens abans de l'última jornada.

Austràlia buscarà reforçar el seu esquema defensiu que ja li va donar un bon rendiment davant de França, i trencar així la mala dinàmica en els últims Mundials: ha perdut els seus últims quatre partits, en què ha rebut, com a mínim, dos gols. D'altra banda, el partit suposarà el debut mundialista de l'únic àrbitre espanyol seleccionat per la FIFA per a la cita de Rússia, el valencià Miguel Mateu Lahoz.