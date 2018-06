Encertar-la amb un bon veterà al teu equip

“Míster, t’he fet estar aquí sis mesos. ¿Tu saps quan feia que un entrenador no aguantava sis mesos aquí?” És Joaquín Sánchez qui etziba aquesta frase enmig d’una entrevista al seu tècnic al Betis, Quique Setién. Deixant de banda l’humor de l’extrem andalús, l’escena em genera diverses reflexions que ja fa dies que em ronden pel cap mentre miro el Mundial. Una té a veure amb el poder que té el clima que hi ha en un vestidor per assolir resultats i donar continuïtat als projectes, i penso, per exemple, en el que em transmet l’Anglaterra de Southgate cada cop que celebra un gol i fa una pinya -potser és perquè els gols d’estratègia comprometen més tots els jugadors-. L’altra és la força que tenen determinats futbolistes, per ascendència, lideratge o experiència, en la direcció que agafin els seus equips, i és inevitable no recórrer a la Portugal de Cristiano. Una tercera, la que interessa aquí, és com facilita la gestió del tècnic que pugui disposar a la plantilla d’un bon jugador veterà.

No hi ha un únic estil de jugador experimentat. N’hi ha que aniran esgotant la seva carrera fent grup i n’hi ha que s’acomiadaran amb la mateixa exigència del primer dia. N’hi ha que jugaran molt i n’hi ha que no, i, d’aquests, tindràs els que es deixen anar i els que eleven el nivell dels entrenaments fins a l’últim alè. N’hi haurà que envelliran malament i no facilitaran el relleu generacional, i els que guiaran el procés dels que pugen. N’hi ha molts, de veterans.

I a Rússia també, i n’hi deu haver de tot tipus. Dilluns el gran nom era Essam El-Hadary, el porter d’Egipte. Als seus 45 anys i 161 dies, va convertir-se en el jugador més veterà a disputar un Mundial i va prendre aquest honor al colombià Faryd Mondragón, que en tenia 43 i tres dies quan va jugar al Brasil 2014. Va aturar un penal i va fer un parell d’intervencions genials. “Demano a la següent generació que treballi amb diligència per fer pujar el nivell d’Egipte i que agafin el que he aconseguit jo com a incentiu i exemple de perseverança i sacrifici”, va dir. Un altre nom humil és el de Felipe Baloy, el panameny que ha fet història, als 37 anys, amb el primer gol del seu país en un Mundial. Es retirarà i vol preparar-se per ser “entrenador o dirigent”.

Altres veterans són més mediàtics, i imprescindibles per als seus tècnics, com la parella de centrals Pepe i José Fonte, de 35 i 34 anys, que són la muralla d’una Portugal que també ha portat a Rússia Bruno Alves, de 36. Per a Mèxic, Osorio reserva els minuts finals a l’experiència d’un Rafa Márquez que al febrer va fer 39 anys. Ha perdut ritme físic però per a 20 o 25 minuts manté el ritme de joc que ajuda la tri a conservar els resultats. Ritme competitiu és el que aporta a l’eix de la defensa Serguei Ignaixévitx, titularíssim de l’amfitriona Rússia als 38 anys. És la mateixa edat que té el mite australià Tim Cahill, a qui mig país volia veure de titular aprofitant que el davanter habitual estava lesionat. Però potser el seleccionador no creu que Cahill sigui, precisament, un exemple de bon veterà.