Espanya punxa contra el Marroc però acaba primera de grup (2-2)

La selecció espanyola s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial com a primera de grup tot i empatar el seu últim partit de la fase de grups contra el Marroc (2-2). L'equip de Fernando Hierro, amb una actuació molt fluixa, ha vist com els 'lleons de l'atles' ja eliminats arribaven a l'últim minut guanyant, però un joc de Iago Aspas, en que l'àrbitre ha demanat l'ajuda del VAR per validar-lo, han salvat els papers. I un gol de penal dels iranians a l'altre partit, de passada, els ha donat la primera posició. D'aquesta manera, Espanya jugarà els vuitens de final contra Rússia. El Portugal, subcampió del grup B, jugarà contra els uruguaians.

Espanya, amb un sol canvi respecte al triomf contra l'Iran, amb Thiago Alcántara entrant per Lucas Vázquez, ha vist com ràpidament el partit es trencava gràcies a l'alegria del joc del Marroc i la falta de control de l'equip europeu. Una greu errada de Sergio Ramos ha permès al davanter centre del del Marroc Khalid Boutaib fer el 0-1 al minut 14, però una preciosa jugada entre Isco i Iniesta ha significat l'empat poc després. De Gea, molt nerviós, ha evitat el segon gol africà en un nou atac solitari de Boutaib.

A la segona part, Amrabat ha xutat al pal i Espanya, sense aconseguir ser protagonista a l'àrea rival, s'ha vist castigada pel segon gol del Marroc, obra d'En-Nesyri, el jugador del Màlaga. De Gea, que ha rebut cinc gols en sis xuts a porteria al Mundial, no ha evitat la rematada del davanter en un segon temps en què Hierro no ha fet els canvis fins ara al darrere, i ha donat entrada a Iago Aspas, Rodrigo i Marco Asensio, per Diego Costa, Thiago i Silva. En els últims minuts Iago Aspas, rematant d'esperó, ha salvat una Espanya beneficiada per l'empat dels portuguesos. Així, malgrat haver guanyat un sol partit, amb dos empats, Espanya acaba primera de grup.