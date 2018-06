Fe cega en Messi com a únic antídot contra França

Després de veure's al caire de l'abisme, l'Argentina vol girar full i pensar a recuperar les expectatives intrínseques que genera un equip capitanejat per Leo Messi. De la rauxa pel gol de Marcos Rojo al minut 86 contra Nigèria es vol evolucionar a una millor posada en escena perquè la selecció argentina no es converteixi en una joguina a les mans de França, un dels conjunts amb més potencial a les seves files, però que no ha acabat d'explotar més enllà de bones estones dels seus homes clau, com Paul Pogba i Antoine Griezmann. Aquest divendres es veuran les cares als vuitens de final al Kazan Arena (16 h, Cuatro) en un duel de candidates que necessiten reafirmar-se amb bons minuts damunt de la gespa.

És caure en la reiteració, però els arguments de l'Argentina passen, en gran part, per Messi. "Messi és Messi. Només cal mirar les seves estadístiques: 65 gols en 127 partits amb la selecció. La nostra intenció és neutralitzar-lo, tot i que sabem que ell sol és capaç de fer coses. No tenim cap pla específic per parar-lo, però la nostra idea és limitar la seva influència", ha afirmat aquest dijous el seleccionador francès, Didier Deschamps. "D'altra banda, l'Argentina no és només Messi: és un equip molt més experimentat, amb jugadors amb gran recorregut, com Mascherano, acostumats a jugar un Mundial. Nosaltres tenim una selecció jove, no ho dic com una excusa, sinó com una realitat", ha afegit el tècnic. "Si ells tenen un pla per aturar Messi, nosaltres en tenim un per potenciar-lo", ha replicat el seleccionador argentí, Jorge Sampaoli.

Messi i la 'vella guàrdia' van ser els principals arguments que van permetre a l'Argentina plantar-se als vuitens de final amb més coratge que joc contra una Nigèria que va pecar d'innocent. Jugadors com els esmentats Mascherano i Rojo i d'altres com Éver Banega, Ángel Di María i Gonzalo Higuaín van ser els primeres espases que van acompanyar Messi, a banda d'un canvi en la porteria que es preveu que tindrà continuïtat contra la selecció francesa: Franco Armani, del River Plate, va rellevar Willy Caballero, durament castigat per les crítiques per la seva errada en el primer gol en la derrota (0-3) contra Croàcia.

En la victòria davant els nigerians, Jorge Sampaoli va plantejar un esquema de 4-3-3 i un onze que s'ha especulat que van ser pactats entre el tècnic i els jugadors més veterans, encapçalats per l'estrella blaugrana, i que van permetre als argentins trobar-se còmodes per primera vegada en el Mundial. De fet, el lideratge de Messi va quedar palès al descans de l'enfrontament contra els africans, en què l'estrella de l''albiceleste' va tenir una xerrada al túnel de vestidors per esperonar els seus companys d'equip. Contra França, el tècnic argentí ha dit que jugaran "amb un ganivet entre les dents", "amb el cap ben alt" i que miraran de "dominar el partit i de defensar-se amb la possessió de la pilota": "Si ens instal·lem en el camp del rival i tenim una bona freqüència de passades, estarem protegits".

Cares conegudes per frenar Messi

S'espera un plantejament similar de l'Argentina que va guanyar Nigèria en el duel d'aquest divendres contra una França que vindrà amb els seus millors homes frescos, ja que Deschamps va aplicar rotacions en l'empat a res (0-0) contra Dinamarca que ja els anava bé als dos conjunts. Només Antoine Griezmann, Olivier Giroud, N'Golo Kanté, Lucas Hernández i Raphaël Varane van sortir d'inici com a titulars habituals contra els danesos. Tot i que França ha arribat als vuitens sense sobresalts en la fase de grups, Deschamps no es refia de l'Argentina, fet que fa pensar que apostarà pel plantejament de 4-2-3-1 que ja va utilitzar en la victòria contra el Perú al segon partit. No s'espera que repeteixi el trident ofensiu amb què es va estrenar al Mundial, format pel blaugrana Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann i Kylian Mbappé.

El que sí que sembla clar és que a la defensa hi haurà tres cares conegudes de la lliga espanyola per intentar aturar Messi: el lateral de l'Atlètic de Madrid Lucas Hernández i els centrals del Barça i del Madrid Samuel Umtiti i Raphaël Varane. "En haver jugat contra Messi es poden donar situacions repetides, però Messi és Messi. El talent hi és i ell és imprevisible", conclou Deschamps.