Antoine Griezmann: el petit príncep

El petit príncep, com se’l coneix, és l’emigrant per excel·lència del futbol francès. Va abandonar el seu país amb 13 anys per anar a jugar a Sant Sebastià, però vivint i educant-se a Baiona. De pare alsacià, té arrels germàniques paternes i portugueses per via materna. El seu avi va ser jugador professional del Paços de Ferreira a Portugal. L’alçada, el caràcter i les declaracions tranquil·les l’acosten molt a Leo Messi. Jugar envoltat de futnolistes uruguaians a l’equip basc i al madrileny l’ha convertit en un addicte al mate i a la cultura xarrua. A la Playstation tria al seu equip Kluivert en lloc d’ell mateix, perquè prefereix no ser massa individualista. Copia el look de roba i el tall de cabells dels influencers a Instagram. És tan estrafolari amb el seu estilisme capil·lar com moderat amb les declaracions futbolístiques, però és tan obsessiu amb els seus cabells com va ser-ho André Agassi. Entre marcar un gol en una final de la Champions i no quedar-se calb, escull la segona opció. El seu ídol era David Beckham i les mànigues llargues a les samarretes són pura idolatria del galàctic, però l’admira més fora del camp que a dins, tot un fashion victim.

A la Reial Societat jugava amb uns calçotets de Bob Esponja que li donaven sort. Fan del bàsquet, veu molta NBA i alguns cops li suposa hores de son. S’enfada en castellà, no en el seu idioma natal. Va patir molt amb la seva arribada a l’equip matalasser, dels rondos de Sant Sebastià va passar a córrer i córrer amb el profe Ortega, el preparador físic de l’equip de Simeone. El McMenú és la seva recepta preferida, per tant gastronòmicament no és un gran gurmet. Reconeix que es dirigeix a la seva xicota, la basca Erika Choperena, com la jefa perquè diu que és la que mana a casa. Ha resolt el seu futur abans d’anar a Rússia però ha tingut el futbol en suspens abans d’anunciar que es quedarà a Madrid.