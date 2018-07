França torna a unes semifinals del Mundial 12 anys després del Mundial d'Alemanya. La selecció de Didier Deschamps s'ha imposat per 2-0 a l'Uruguai en el primer partit dels quarts de final, en un enfrontament marcat per l'errada de Muslera en el segon gol dels europeus.

França, amb Tolisso al mig del camp de titular, ha portat el pes del partit en un primer temps bastant igualat en que els uruguaians, sense el lesionat Cavani, han pressionat més a dalt que en altres partits, però sense aconseguir posar nerviosa una selecció francesa que tampoc se sentia del tot còmode en atac. Uruguai no ha deixat espais a Mbappé per aprofitar la seva velocitat, i el primer gol del partit ha estat precisament amb una de les grans armes dels uruguaians: un cop de cap. De nou, una jugada d'estratègia ha estat clau al Mundial quan una falta servida per Griezmann l'ha pentinada Varane per fer el primer gol abans del descans. Lloris, amb una estirada espectacular, ha evitat l'empat de Martín Cáceres en la millor ocasió 'celeste' a la primera part.

A la segona part l'Uruguai ha buscat el gol de l'empat però, amb el duel encara igualat, un xut fluix de Griezmann ha acabat amb una errada incomprensible de Muslera, que s'ha empassat el xut (61') que obria la porta de les semifinals als francesos.

Amb més espais, França ha buscat el tercer contra un rival que hi ha posat cor però ha notat massa la baixa de Cavani. El partit s'ha embolicat quan Mbappé ha exagerat un cop rebut d'un rival. La cosa ha acabat amb groga tant per al futbolista del PSG com per a Rodríguez. El rival de França a les semifinals serà el guanyador del Brasil-Bèlgica.