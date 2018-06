Una França amb dues cares acaba amb el somni d'un Perú lluitador (1-0)

Una França de contrastos s'ha imposat (1-0) a un lluitador Perú gràcies a un solitari gol de Kylian Mbappé al primer temps (minut 34). Amb aquest resultat França s'assegura ser a vuitens de final i s'acaba el somni mundialista del Perú. El davanter del Chelsea Olivier Giroud ha entrat de titular i ha relegat el blaugrana Ousmane Dembélé a la banqueta. França ha firmat un gran temps, però s'ha dedicat tota la segona meitat a economitzar l'avantatge al marcador.

La selecció de Didier Deschamps ha començat el partit disposada a deixar enrere les males sensacions mostrades en l'ajustada victòria del primer partit contra Austràlia (2-1). Amb l'entrada de Giroud i Matuidi pel blaugrana Dembélé i pel jugador del Bayern de Munic Tolisso respectivament, la selecció francesa ha mostrat un altre aire i ha començat el partit rondant la porteria peruana, però sense encert. Griezmann, jugant de segon punta per darrere de Giroud (una fórmula a la qual ja està acostumat a l'Atlètic de Madrid amb Diego Costa), ha comptat amb llibertat de moviments per associar-se amb els seus companys i trepitjar àrea.

Però el Perú ha anat perdent timidesa i ha començat a donar alegria al seu joc. Quan millor estaven, i just després d'una gran oportunitat de Paolo Guerrero, ha arribat el gol de França. Una errada en la sortida des del darrere del conjunt de Ricardo Gareca l'ha aprofitat Pogba per recuperar la pilota, cedir de pressa i amb qualitat cap a Giroud, que ha rematat. El xut ha sigut desviat per un defensa i la pilota ha acabat caient als peus de Mbappé, que ha rematat a porteria buida (1-0, 34'). El gol ha frustrat el bon moment que travessava el Perú i ha justificat les bones maneres que estava mostrant França.

La segona part ha començat amb un avís de la selecció peruana: Pedro Aquino ha enviat un gran xut al travesser. El Perú, conscient que una derrota el deixava fora del Mundial, ha començat a assetjar la porteria d'una França que ha sortit endormiscada després del descans. Finalment, tot i les bones intencions del combinat nacional peruà durant tot un segon temps en què França s'ha limitat a defensar, el marcador no s'ha mogut.