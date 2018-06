França es juga el primer lloc del grup contra Dinamarca

Amb el privilegi d'estar ja classificats per als vuitens de final, França afrontarà l'últim duel de la fase de grups amb la possibilitat de donar descans als titulars, contra una Dinamarca que necessita almenys empatar per seguir al Mundial.

Mentre que els gals només es juguen acabar primers, els danesos no tenen assegurada la classificació. L'empat els val a tots dos per aconseguir els seus objectius i fins i tot una derrota pot servir als escandinaus per mantenir el segon lloc del grup si en l'altre partit Austràlia no venç el Perú.

En el cas de França l'aposta és clara. El seleccionador, Didier Deschamps, farà rotacions. Es preveuen fins a sis canvis respecte a l'onze de sortida en el passat duel contra el Perú. Un dels que no faltaran a l'equip serà el blaugrana Ousmane Dembélé, que serà titular per segona vegada.

A Dinamarca, les coses són ben diferents. Els homes d'Age Hareide busquen arribar als vuitens de final per primer cop en 16 anys. El seleccionador compta amb tota la plantilla, a excepció de William Kvist, lesionat en el debut contra el Perú.